Аварията на водопровода на "Скобелева майка" е отстранена и започна поетапното възстановяване на водоподаването в "Тракия", "Изгрев" и високите части града, предава Plovdiv24.bg.

Повредата е станала на голяма дълбочина. Аварийните екипи на ВиК са успели да достигнат спуканата част и да поставят скоби, за да спрат теча. Пожарните хидранти са оставени отворени с цел обезвъздушаване на системата, уточниха от водното дружество.

Пробивът в магистралния водопровод Ф546 на територията на бившия Домостроителен комбинат възникна вчера, заради което водоподаването беше намалено.