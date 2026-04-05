Ситуацията с пътната инфраструктура на Пловдив е доста чувствителна за жителите на града. Снимки на огромни ями, приличащи на езера, заливат социалните мрежи и предизвикват вълна от недоволство сред гражданите. Потребителите споделят десетки снимки на препятствията, придружени от иронични коментари за "новите пловдивски езера" и "безплатен офроуд тест за автомобили." На подобна снимка от района на бул."Копривщица" в района на Младежкия хълм попадна и Plovdiv24.bg.

Районът около Младежкия хълм се превърна в една от най-динамичните точки на Пловдив заради близостта му до центъра, а фестивалните зони и детската железница привличат хиляди граждани ежедневно. Въпреки това, достъпът до тези обекти често минава през участъци като този на снимката – с компрометирана настилка и липса на адекватно отводняване.

Напомняме, че основният фокус и финансиране в момента са насочени към финализирането на пробива под Централна гара, който се очаква да бъде напълно готов до средата на 2026 г.. Въпреки че проектът е мащабен, той често води до временно забавяне на поддръжката на прилежащите по-малки улици