През зимния сезон вследствие на интензивните валежи състоянието на пътната инфраструктура се влоши допълнително. С оглед на подобряването на метеорологичните условия, в район "Западен  започна ремонт на най-засегнатите участъци чрез технология за студено изкърпване на дупки – бърза мярка за възстановяване на настилката и ограничаване на риска от инциденти.

През настоящата седмица бяха обработени основните пътни артерии на района, а през следващата предстои дейностите да обхванат и вътрешнокварталните улици.

До кмета на Пловдив Костадин Димитров е изпратен подробен списък с участъци от улици в район "Западен“, предложени за цялостно преасфалтиране от районния кмет Тони Стойчева, изготвен на база извършени обходи, както и големия брой сигнали на сектор Пътна полиция към ОД МВР-Пловдив и граждани. Целта е осигуряване на необходимото финансиране за устойчиви решения. В списъка са посочени следните участъци:  

· бул. "Копривщица“  – пред източния паркинг на стадион "Пловдив"

· бул. "Копривщица“ – между бул. "Свобода“ и бул. "Пещерско шосе“

· бул. "Пещерско шосе“ – в посока от ул. "Елин Пелин“ към Околовръстно шосе

· ул. "Перущица“  – между  ул. "Кръстьо Раковски“ и бул. "Пещерско шосе“

· ул. "Солунска“  – между ул. "Солунска“ 1 до сграда на район "Западен"

Състоянието на ул. "Парк Отдих и култура“ също е в изключително лошо състояние. След проведена обществена поръчка за цялостна реконструкция се очаква Община Пловдив да избере изпълнител. Този проект е с ключово значение за обновяването на инфраструктурата в района.

Районната администрация остава последователна в усилията си да осигури устойчиво развитие и по-безопасна пътна среда, като ще настоява за повече средства за инвестиции.