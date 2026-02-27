ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупки зейнаха в западната част на Пловдив
През настоящата седмица бяха обработени основните пътни артерии на района, а през следващата предстои дейностите да обхванат и вътрешнокварталните улици.
До кмета на Пловдив Костадин Димитров е изпратен подробен списък с участъци от улици в район "Западен“, предложени за цялостно преасфалтиране от районния кмет Тони Стойчева, изготвен на база извършени обходи, както и големия брой сигнали на сектор Пътна полиция към ОД МВР-Пловдив и граждани. Целта е осигуряване на необходимото финансиране за устойчиви решения. В списъка са посочени следните участъци:
· бул. "Копривщица“ – пред източния паркинг на стадион "Пловдив"
· бул. "Копривщица“ – между бул. "Свобода“ и бул. "Пещерско шосе“
· бул. "Пещерско шосе“ – в посока от ул. "Елин Пелин“ към Околовръстно шосе
· ул. "Перущица“ – между ул. "Кръстьо Раковски“ и бул. "Пещерско шосе“
· ул. "Солунска“ – между ул. "Солунска“ 1 до сграда на район "Западен"
Състоянието на ул. "Парк Отдих и култура“ също е в изключително лошо състояние. След проведена обществена поръчка за цялостна реконструкция се очаква Община Пловдив да избере изпълнител. Този проект е с ключово значение за обновяването на инфраструктурата в района.
Районната администрация остава последователна в усилията си да осигури устойчиво развитие и по-безопасна пътна среда, като ще настоява за повече средства за инвестиции.
