Читателка: Затова ли се наричаме европейци?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31Коментари (0)321
© Plovdiv24.bg
Здравейте! Всички работещи в този район всеки ден са длъжни да преминават през разбития участък на кръстовището на хипермаркет "Рила". Отново и отново се сблъскване с проблема на разбитите ни пътища.

Така читателка на Plovdiv24.bg започна сигнала си до нас. И допълни:

"Като се започне от кръстовището и се стигне навътре по улица "Братя Бъкстон" - улицата е в окаяно състояние, както се казва дупка до дупка, даже на места и една след друга!

Затова ли плащаме данъци, господин кмете? Затова ли се наричаме европейци? За да пишем винаги, като стане така? След всеки дъжд положението става още по-сериозно!

Пиша на Вас с надеждата да публикувате клипа, който заснех. И отново с надеждата някой да направи нещо по въпроса! Благодаря Ви!".

Администрацията на район "Южен" e изготвила списък с улиците, които имат нужда от запълване на дупки, съобщи кметът Атанас Кунчев.

Той разясни, че е наясно с проблемните участъци, поръчал е материали за запълването им, а фирмата, спечелила обществената поръчка, чака добро метеорологично време, за да започне работа. 

"Трябва ни няколко последователни дни хубаво време и температури над 10 градуса. Наясно сме с проблемите. Не е само улицата пред хипермаркет "Рила" и ул."Братя Бъкстон".

По думите му непрекъснато на различни места се отворят нови дупки, което е наложило този списък.



