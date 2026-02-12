ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Читателка: Затова ли се наричаме европейци?
Така читателка на Plovdiv24.bg започна сигнала си до нас. И допълни:
"Като се започне от кръстовището и се стигне навътре по улица "Братя Бъкстон" - улицата е в окаяно състояние, както се казва дупка до дупка, даже на места и една след друга!
Затова ли плащаме данъци, господин кмете? Затова ли се наричаме европейци? За да пишем винаги, като стане така? След всеки дъжд положението става още по-сериозно!
Пиша на Вас с надеждата да публикувате клипа, който заснех. И отново с надеждата някой да направи нещо по въпроса! Благодаря Ви!".
Администрацията на район "Южен" e изготвила списък с улиците, които имат нужда от запълване на дупки, съобщи кметът Атанас Кунчев.
Той разясни, че е наясно с проблемните участъци, поръчал е материали за запълването им, а фирмата, спечелила обществената поръчка, чака добро метеорологично време, за да започне работа.
"Трябва ни няколко последователни дни хубаво време и температури над 10 градуса. Наясно сме с проблемите. Не е само улицата пред хипермаркет "Рила" и ул."Братя Бъкстон".
По думите му непрекъснато на различни места се отворят нови дупки, което е наложило този списък.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 253
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
16:04 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
13:56 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS