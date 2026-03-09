ЗАРЕЖДАНЕ...
Приключи ударното запълване на дупки по улиците на пловдивски район
©
На фирма-изпълнител беше възложено да извърши студено изкърпване на дупки с битумна емулсия по вътрешнокварталните улици, както следва:
• в кв. "Прослав“ – ул. "Христо Ясенов“, ул. "Вегетарианска“, ул. "Албена“, ул. "Просвета“, ул. "Битоля“, ул. "Западна“, ул. "Земеделска“ и ул. "Елин Пелин“;
• ул. "Парк Отдих и култура“, бул. "6-ти септември“, ул. "Владивосток“, ул. "Копривщица“, ул. "Дарвин“, ул. "Чернишевски“, ул. "Копривките“, ул. "Йордан Гавазов“, ул. "Атон“, ул. "Силистра“, ул. "Иван Стефанов Гешев“, ул. "Бисер“, ул. "Равнища“, ул. "Ружа“, ул. "Солунска“, ул. "Росен“, ул. "Раннилист“, ул. "Явор“, ул. "Звезда“, ул. "Чемшир“, ул. "Перущица“, бул. "Пещерско шосе“.
Районната администрация отбелязва, че към настоящия момент част от компрометираните пътни и тротоарни настилки се дължат на невъзстановени участъци след водопроводни аварии. В тази връзка е изпратено официално писмо до ВиК – Пловдив, в което се настоява да се спазват законоустановените срокове за привеждане на настилките в първоначалното им състояние след извършените ремонтни дейности.
Представителите на отдел "Устройство на територията“ към район "Западен“ продължават да извършват периодични обходи и да обработват постъпващи сигнали. При установени проблеми гражданите могат да сезират районната администрация по надлежния ред на електронната поща: signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg.
Още по темата
/
Една неголяма улица е символ на безвремието в Пловдив, а хората от квартала са забравени и "От Бога и От Царя"
04.05
Бесен пловдивчанин: Хрантутници в кабинети взимат заплати, докато ги молиш да си вършат работата
08.02
Още от категорията
/
Първо в Plovdiv24.bg: Кметът на Пловдив: Безплатното пътуване за учениците може да влезе в сила преди края на учебната година
16:20
Затвориха "Рогошко шосе"
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.