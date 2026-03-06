Локалните платна на бул. "Васил Априлов" пред кино "Гео Милев" се очаква да бъдат завършени до края на март и движението по тях да бъде пуснато в началото на април. Засега частично е положен първи пласт настилка на малък участък от източното платно, предаваЛокалите от двете страни на рампата на пробива под гарата са заравнени и подготвени за полагане на пътна настилка. Завършена е велоалеята, която минава от западната страна от улица "Тракия" до колелото. Пред СУ "Св. Климент Охридски" е оформена спирката за автобусите на градския транспорт. По-нататък са направени стълбите пред централния вход на киното. С асфалтирането на локалните платна ще се приключи с първия етап от отварянето на обекта.Работата на строителите от "Трейс груп холд" е концентрирана в самия тунел. Прави се вътрешната конструкция, стените, армировката и дънните плочи - обясни техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов. Екипите работят на смени или с удължено работно време, за да наваксат изоставането заради лошото време. Участъкът от южната страна, до автогара "Родопи", се подготвя за довършителни дейности.Припомняме, че пробивът под жп линиите е с обща дължина 800 метра, като само подземната част е 580 метра. В тунела ще има спирки за градския транспорт, за да се осигури достъп до автогара "Родопи" и централна гара. Те ще са със стълбища и с асансьори.Планирано е целият обект да бъде завършен в средата на годината. С реализирането му ще има още една транспортна връзка между районите "Централен" и "Южен". Община Пловдив от своя страна трябва да завърши административните процедури и реализацията на развръзките в "Южен".