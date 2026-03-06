ЗАРЕЖДАНЕ...
Пробивът под гарата: Удължено работно време, за да се навакса изоставането
©
Локалите от двете страни на рампата на пробива под гарата са заравнени и подготвени за полагане на пътна настилка. Завършена е велоалеята, която минава от западната страна от улица "Тракия" до колелото. Пред СУ "Св. Климент Охридски" е оформена спирката за автобусите на градския транспорт. По-нататък са направени стълбите пред централния вход на киното. С асфалтирането на локалните платна ще се приключи с първия етап от отварянето на обекта.
Работата на строителите от "Трейс груп холд" е концентрирана в самия тунел. Прави се вътрешната конструкция, стените, армировката и дънните плочи - обясни техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов. Екипите работят на смени или с удължено работно време, за да наваксат изоставането заради лошото време. Участъкът от южната страна, до автогара "Родопи", се подготвя за довършителни дейности.
Припомняме, че пробивът под жп линиите е с обща дължина 800 метра, като само подземната част е 580 метра. В тунела ще има спирки за градския транспорт, за да се осигури достъп до автогара "Родопи" и централна гара. Те ще са със стълбища и с асансьори.
Планирано е целият обект да бъде завършен в средата на годината. С реализирането му ще има още една транспортна връзка между районите "Централен" и "Южен". Община Пловдив от своя страна трябва да завърши административните процедури и реализацията на развръзките в "Южен".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Областният управител на Пловдив обсъди с Васил Костадинов мерките за реда и прозрачността на вота
05.03
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш районно управление в Пловдив
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Лошо куче11
преди 3 ч. и 43 мин.
Коя година.
Лошо куче11
преди 3 ч. и 44 мин.
Не е уточнено коя година 26 или 27
Сергей Пройчев
преди 5 ч. и 25 мин.
Ние от Кичука ще се родим.Дано да е по скоро.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.