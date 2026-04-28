Нов заслон на спирката от градския транспорт пред Средно училище "Свети Климент Охридски" ще подслонява в лошо време пътуващите, видя фотографът на Plovdiv24.bg. Старият навес беше разрушен заради грандиозния ремонт на булевард "Васил Априлов", при който се прави автомобилен пробив под железопътните линии на централна гара. Тук по принцип спират автобуси с номера 17, 24, 113 и 222, които повече от две години минават по обходен маршрут. За автобусите с ярко жълта боя, за да се вижда отдалече, е нарисувана бус-лентата.

От известно време западното платно на булеварда е проходимо за движение. По източния локал все още се извършват довършителни дейности и след завършването им ще трафикът ще бъде пуснат и там. Кога рейсовете ще тръгнат отново през участъка - засега е въпрос с повишена трудност, защото това зависи от решението на Общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

В завършената част на участъка е направена новата маркировка. "Нарисувани" са зебрите, както и линиите, очертаващи алеите за велосипедисти. До края на седмицата ще бъде напълно завършена пътната настилка, уверява техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов от фирма "Трейс Груп Холд", която извършва реконструкцията.

Ремонтът на бул. "Васил Априлов" е част от проекта на държавното предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура" за модернизация на жп ареал Пловдив, който включва изграждане на транспортно-комуникационен пробив под линиите на Централна гара. В самия тунел работата продължава. По план целият обект трябва да бъде завършен в средата на годината.