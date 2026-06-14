Паркът, който се изгражда на бул. "Христо Ботев" и ул. "Любен Каравелов" придобива вид. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Цeнтрален" Георги Стаменов.
Обраслият и запуснат терен на кръстовището на бул. "Христо Ботев“ и ул. "Любен Каравелов“ срещу Стоматологичния факултет е общински имoт. Там имаше стари сгради, които се разрушиха, но останаха основите и теренът беше обрасъл с растителност. Обектът беше вкаран в схема за благоустрояване с нова зеленина и алеи.
Очаква се новият парк да бъде място за отдих не само за хората от квартала, а и за студентите от Факултета по дентална медицина.