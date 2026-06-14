Паркът, който се изгражда на бул. "Христо Ботев" и ул. "Любен Каравелов" придобива вид. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Цeнтрален" Георги Стаменов.

Алеите са пуснати, започнаха вече действия за монтиране на стълбовете. Поръчали сме една хубава чешма, ще направим напоителна система, едно хубаво озеленяване, за да може тази зона, която беше доста неугледна, сега да бъде едно хубаво зелено кътче, каза Стаменов.

Обраслият и запуснат терен на кръстовището на бул. "Христо Ботев“ и ул. "Любен Каравелов“ срещу Стоматологичния факултет е общински имoт. Там имаше стари сгради, които се разрушиха, но останаха основите и теренът беше обрасъл с растителност. Обектът беше вкаран в схема за благоустрояване с нова зеленина и алеи.

Мястото преди

Очаква се новият парк да бъде място за отдих не само за хората от квартала, а и за студентите от Факултета по дентална медицина.