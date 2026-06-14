С огромен интерес и висока обществена ангажираност приключи образователната инициатива "Зелени уроци“ на Община Пловдив. Проектът беше насочен към деца от детските градини и ученици от всички възрастови групи на територията на града, като основната му цел бе изграждането на екологична култура, устойчиви навици за разделно събиране на отпадъци и отговорно отношение към опазването на природата още от най-ранна възраст.

Обученията бяха проведени чрез интерактивен подход, съобразен с възрастта на участниците. Програмата съчетаваше кратки презентации, адаптирани образователни видеоматериали, занимателни игри и практически дейности. Най-малките участници се включиха в творчески занимания и образователни игри, чрез които научиха повече за рециклирането и опазването на природните ресурси. По-големите ученици обсъждаха теми, свързани с кръговата икономика, климатичните предизвикателства и възможностите за изграждане на по-устойчиво бъдеще.

Сред основните акценти на инициативата бяха разделното събиране на отпадъци, устойчивото потребление и ролята на личната отговорност за състоянието на градската среда. Чрез достъпни и практически примери участниците придобиха знания и умения, които могат да прилагат в ежедневието си.

Като признание за своята активност и ангажираност всички участници ще получат специални сертификати "Млад еко-посланик на Пловдив“. Отличията ще бъдат връчени по време на официална церемония в сградата на Община Пловдив.

Основен двигател на инициативата бяха доказани експерти с богат професионален опит в областта на опазването на околната среда, местното самоуправление, неправителствения сектор и политиките за устойчиво развитие. Благодарение на тяхната съвместна работа и умението им да представят сложни теми по достъпен и вдъхновяващ начин, десетки деца и младежи се включиха активно в каузата за по-чист и зелен град.

Успешното реализиране на проекта потвърди изпълнението на всички заложени цели и индикатори. Обратната връзка от участниците показва висока степен на мотивация и готовност наученото да бъде прилагано в ежедневието. Всички обучителни материали ще бъдат предоставени на местната общност като цялостен образователен пакет, който ще може да се използва и в бъдещи екологични инициативи.

С реализирането на "Зелени уроци“ Община Пловдив поставя основите на дългосрочна и устойчива образователна програма, насочена към формирането на екологично мислене и активна гражданска позиция сред младите хора. Инициативата е още една стъпка към утвърждаването на Пловдив като модерен европейски град, който инвестира в знанието, отговорността и зеленото бъдеще на следващите поколения.