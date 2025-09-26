Трима се борят за директор на УМБАЛ "Пловдив"

© Трима са допуснатите кандидатите в конкурса за изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив". Това показват междинните резултати от конкурса за избор на членове в съвета на директорите на лечебното заведение, публикувани на уебсайта на Министерството на здравеопазването.



Сред допуснатите за позицията са д-р Йовко Червенков, д-р Динчо Генев и д-р Марин Балтов. Тримата са представили концепция за развитие на лечебното заведение, като са преминали успешно през вторият етап.



Д-р Йовко Червенков е известен пловдивски ортопед-травматолог, а д-р Динчо Генев е настоящият изпълнителен директор на лечебното заведение. Д-р Марин Балтов е лекар по съдебна медицина.



За другите две позиции в Съвета на директорите – представител на държавата и независим член, са останали двама за позицията независим член, сред които Катя Попова, Димитър Станков и един за представител на държавата - Костадин Атанасов.



Предстои третият и последен етап – събеседване с комисия, който ще реши и финалните резултати.