|Трима се борят за директор на УМБАЛ "Пловдив"
Сред допуснатите за позицията са д-р Йовко Червенков, д-р Динчо Генев и д-р Марин Балтов. Тримата са представили концепция за развитие на лечебното заведение, като са преминали успешно през вторият етап.
Д-р Йовко Червенков е известен пловдивски ортопед-травматолог, а д-р Динчо Генев е настоящият изпълнителен директор на лечебното заведение. Д-р Марин Балтов е лекар по съдебна медицина.
За другите две позиции в Съвета на директорите – представител на държавата и независим член, са останали двама за позицията независим член, сред които Катя Попова, Димитър Станков и един за представител на държавата - Костадин Атанасов.
Предстои третият и последен етап – събеседване с комисия, който ще реши и финалните резултати.
