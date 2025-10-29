ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на пациенти от УМБАЛ "Пловдив" 
Автор: Георги Кирилов 19:29Коментари (0)2439
©
След публикация на Plovdiv24.bg, че под ръководството на д-р Динчо Генев УМБАЛ "Пловдив" е прекратила сътрудничеството си с общинския Комплексен онкологичен център (КОЦ-Пловдив) и е насочила своите онкопациенти към частната УМБАЛ "Пълмед", темата предизвика широк обществен интерес и въпроси за основанието за решение от подобен ранг.

Във връзка с публикуваната по-рано информация и по наше запитване управителят на КОЦ-Пловдив доц. Тихомир Дерменджиев даде разяснение по случая и потвърди, че от юли 2024 г. в онкологичните комисии на центъра не е преминал нито един пациент, изпратен от бившата Окръжна болница.

"В действителност считано от месец юли 2024 г. в онкологичните комисии на КОЦ Пловдив не са разглеждани случаи на онкоболни пациенти, изпратени от УМБАЛ Пловдив АД. За първата половина на 2024 г. през онкологичните комисии на центъра са преминали около 200 пациенти, които са били насочени от УМБАЛ Пловдив АД, като след този период и до настоящия момент няма нито един пациент с онкологично заболяване, който да е насочен към нашето лечебно заведение от бившата окръжна болница. За справка през 2023 и 2022 г. през нашите онкологичните комисии са преминали по над 400 пациенти на УМБАЛ Пловдив АД", коментира доц. Дерменджиев.

И допълни: "Важно е да се отбележи, че КОЦ Пловдив има действащ договор и за календарната 2025 г. с УМБАЛ Пловдив за обслужване на пациенти на болницата с онкологични заболявания в онкологичните комисии на онкоцентъра, но към момента от страна на болницата не е налице инициатива за изпълнение на договора и партньорство между двете лечебни заведения."


Още по темата: общо новини по темата: 6
29.10.2025 Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
20.10.2025 Медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министър Силви Кирилов
09.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" протестира срещу новия директор
07.10.2025 УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
01.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
26.09.2025 Трима се борят за директор на УМБАЛ "Пловдив"






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Томислав Дончев от Пловдив: Това е само началото
17:27 / 29.10.2025
Откриха китайския завод край Пловдив
16:50 / 29.10.2025
Свидетелка: От цялата котка течеше кръв, а мъжът я тъпчеше с крак...
17:08 / 29.10.2025
Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
14:30 / 29.10.2025
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
15:01 / 29.10.2025
Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
14:20 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Обир в Лувъра
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: