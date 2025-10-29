Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на пациенти от УМБАЛ "Пловдив" 

© След публикация на Plovdiv24.bg, че под ръководството на д-р Динчо Генев УМБАЛ "Пловдив" е прекратила сътрудничеството си с общинския Комплексен онкологичен център (КОЦ-Пловдив) и е насочила своите онкопациенти към частната УМБАЛ "Пълмед", темата предизвика широк обществен интерес и въпроси за основанието за решение от подобен ранг.



Във връзка с публикуваната по-рано информация и по наше запитване управителят на КОЦ-Пловдив доц. Тихомир Дерменджиев даде разяснение по случая и потвърди, че от юли 2024 г. в онкологичните комисии на центъра не е преминал нито един пациент, изпратен от бившата Окръжна болница.



"В действителност считано от месец юли 2024 г. в онкологичните комисии на КОЦ Пловдив не са разглеждани случаи на онкоболни пациенти, изпратени от УМБАЛ Пловдив АД. За първата половина на 2024 г. през онкологичните комисии на центъра са преминали около 200 пациенти, които са били насочени от УМБАЛ Пловдив АД, като след този период и до настоящия момент няма нито един пациент с онкологично заболяване, който да е насочен към нашето лечебно заведение от бившата окръжна болница. За справка през 2023 и 2022 г. през нашите онкологичните комисии са преминали по над 400 пациенти на УМБАЛ Пловдив АД", коментира доц. Дерменджиев.



И допълни: "Важно е да се отбележи, че КОЦ Пловдив има действащ договор и за календарната 2025 г. с УМБАЛ Пловдив за обслужване на пациенти на болницата с онкологични заболявания в онкологичните комисии на онкоцентъра, но към момента от страна на болницата не е налице инициатива за изпълнение на договора и партньорство между двете лечебни заведения."