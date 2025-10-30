Директорът на УМБАЛ "Пловдив" не отрече, че пренасочват онкоболните към частна болница

© Срещу нас се води злостна борба, твърди досегашният изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив" (бившата Окръжна болница) д-р Динчо Генев. По думите му, той е несправедливо оклеветен.



За Plovdiv24.bg д-р Генев изтъкна, че тази болница е била "изправена от пепелта", като от 15 млн. лева просрочени задължения в момента има нула такива.



"Това е първата от областните болници, която вече има робот за асистирана хирургия, има уникална апаратура и също така тук работят уникално добри специалисти", посочи д-р Генев.



Той дори се закани да извади на светло какво е било финансовото състояние на болницата по време на "великите ръководители", преди той да започне да управлява.



"Тази болница едва е спасена от фалит, тя щеше да бъде обявена в несъстоятелност. Големият мерак сега е да се вземе земята на болницата от 87 дка. Две дела сме спечелили вече за земята на болницата, остава още едно", каза още д-р Динчо Генев.



За това дали са насочвани онкоболни пациенти към УМБАЛ "Пълмед", вместо към КОЦ Пловдив, д-р Генев беше категоричен, че не те насочват пациентите. Те сами си определят къде да отидат и какво да направят.



Припомняме, че д-р Динчо Генев е преместил онкомисията, която насочва пациентите за лечение от общинския КОЦ-Пловдив към частната УМБАЛ "Пълмед". Онкокомисиите са ключов инструмент в лечението на онкологичните заболявания. Те определят лечебния план – операция, химио- и лъчетерапия, контрол и проследяване.



Д-р Динчо Генев не даде адекватно обяснение защо това се е случило, като заяви: "Пациентите сами си го искат, питайте ги!".



По думите му, собствеността на всички болници в България по конституция е една и съща, тя е равносилна, без значение дали е частна, или общинска, всички болници в България са равнопоставени, имат договори с НЗОК и работят с нея. А в момента абсолютно тенденциозно се насочва атаката срещу частните болници.



Директорът беше категоричен, че не той кара служителите и персонала да го защитават, те сами решават така, тъй като болницата работи добре, а печалбата й е обвързана със заплатите, и тези хора получават добри заплати, за разлика от много други болници. В тяхната болница всяка година броят на пациентите се увеличавал, защото пациентите са доволни.



На въпрос кога ще застъпи новият директор, който спечели конкурса, д-р Генев отговори:



"Министерството лъже. Държат се некоректно. Предстои да бъде свикано Общо събрание, на него трябва да бъде гласуван този избор. Но какви са критериите за спечелването на този конкурс никой не знае. Още повече, че там има и един такъв критерий - какъв е личният принос към лечебното заведение на спечелилия".



Пак според досегашния директор да се пише, че условията там са лоши, е обида и за самия персонал и това не отговаря на истината. А колкото до пациентите, всеки има право да избира къде да се лекува.