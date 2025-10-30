ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Директорът на УМБАЛ "Пловдив" не отрече, че пренасочват онкоболните към частна болница
Автор: Цвети Тончева 11:15Коментари (1)2902
©
Срещу нас се води злостна борба, твърди досегашният изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив" (бившата Окръжна болница) д-р Динчо Генев. По думите му, той е несправедливо оклеветен.

За Plovdiv24.bg д-р Генев изтъкна, че тази болница е била "изправена от пепелта", като от 15 млн. лева просрочени задължения в момента има нула такива. 

"Това е първата от областните болници, която вече има робот за асистирана хирургия, има уникална апаратура и също така тук работят уникално добри специалисти", посочи д-р Генев.

Той дори се закани да извади на светло какво е било финансовото състояние на болницата по време на "великите ръководители", преди той да започне да управлява. 

"Тази болница едва е спасена от фалит, тя щеше да бъде обявена в несъстоятелност. Големият мерак сега е да се вземе земята на болницата от 87 дка. Две дела сме спечелили вече за земята на болницата, остава още едно", каза още д-р Динчо Генев. 

За това дали са насочвани онкоболни пациенти към УМБАЛ "Пълмед", вместо към КОЦ Пловдив, д-р Генев беше категоричен, че не те насочват пациентите. Те сами си определят къде да отидат и какво да направят. 

Припомняме, че д-р Динчо Генев е преместил онкомисията, която насочва пациентите за лечение от общинския КОЦ-Пловдив към частната УМБАЛ "Пълмед". Онкокомисиите са ключов инструмент в лечението на онкологичните заболявания. Те определят лечебния план – операция, химио- и лъчетерапия, контрол и проследяване.

Д-р Динчо Генев не даде адекватно обяснение защо това се е случило, като заяви: "Пациентите сами си го искат, питайте ги!".

По думите му, собствеността на всички болници в България по конституция е една и съща, тя е равносилна, без значение дали е частна, или общинска, всички болници в България са равнопоставени, имат договори с НЗОК и работят с нея. А в момента абсолютно тенденциозно се насочва атаката срещу частните болници.

Директорът беше категоричен, че не той кара служителите и персонала да го защитават, те сами решават така, тъй като болницата работи добре, а печалбата й е обвързана със заплатите, и тези хора получават добри заплати, за разлика от много други болници. В тяхната болница всяка година броят на пациентите се  увеличавал, защото пациентите са доволни.

На въпрос кога ще застъпи новият директор, който спечели конкурса, д-р Генев отговори:

"Министерството лъже. Държат се некоректно. Предстои да бъде свикано Общо събрание, на него трябва да бъде гласуван този избор. Но какви са критериите за спечелването на този конкурс никой не знае. Още повече, че там има и един такъв критерий - какъв е личният принос към лечебното заведение на спечелилия".

Пак според досегашния директор да се пише, че условията там са лоши, е обида и за самия персонал и това не отговаря на истината. А колкото до пациентите, всеки има право да избира къде да се лекува.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Каквото и да говори Генов, става въпрос за пари. Пътеките да отиват Пълмед, а не в КОЦ-а. Болните, кучета ги яли.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Безпрецедентна среща при кмета на Пловдив
13:50 / 30.10.2025
Откриват новата зала в най-оборотния музей в областта
13:58 / 30.10.2025
Такава чутовна наглост е трудно да се опише
13:09 / 30.10.2025
Брутални инциденти с градски автобуси в Пловдив, две пътнички отк...
11:44 / 30.10.2025
Кметът отново вкара за гласуване скандалното мегазастрояване на "...
11:30 / 30.10.2025
Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокур...
09:03 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: