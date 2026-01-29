ИЗПРАТИ НОВИНА
Пускат на търг Антовата къща в Стария град
Автор: Диана Бикова 19:13
©
С 39 гласа "за", нито един "против" и 8 "въздържал се" пловдивските общински съветници решиха да се обяви търг за Антовата къща в Стария град, предава Plovdiv24.bg.

Възрожденската къща на ул. "Княз Церетелев" № 23 ще има нов стопанин през следващите 10 години. В нея ще има художествена галерия. 

Търгът ще бъде подготвен и проведен от комисия в състав: Стефан Шилев (ГЕРБ), Александър Ракшиев (ПП-ДБ), Георги Титюков ("Съединени за Пловдив), Иван Пенков ("Свободен избор"), Светослав Енчев ("Браво, Пловдив"), Тервел Борисов (ИТН), Костадин Палазов ("БСП за България"), Димитър Арнаудов ("Независими за Пловдив"), Али Байрям (нечленуващ в група), Яшар Асан (нечленуващ в група). 

Предишният 5-годишен договор за наем е изтекъл през март 2025 г. Фирмата, която има интерес към ползване на Антовата къща, е “Евро баланс трейд" ЕООД. Според документацията тя е била и досега наемател, като се е грижила за опазването на сградата.

Къщата се нуждае от обновяване, като за целта има и одобрен проект от Министерство на културата за реставрация на фасадите, каменните зидове, покрива и художествения облик на интериора и екстериора на къщата. Извършването на консервацията и реставрацията ще става под надзора на експерти, съгласувани от Министерство на културата.

Началната месечна цена за наем, определена според наредбите на общината, е 264 €, като тук са включени сградите и теренът. Наемателят е и този, който трябва да отговаря на реставрационните работи.



