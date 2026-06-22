Администрацията на район "Северен“ планира изграждането на още паркинги и вече е определила подходящи места за тях. Основната пречка пред осъществяването на проектите е липсата на финансиране. Това заяви районният кмет Венцислава Любенова в интервю за Plovdiv24.bg.
Районната администрация е извършила обследване в различни части на "Северен" и е установила още възможности за обособяване на места за паркиране.
По думите на Любенова администрацията разполага както с подходящи терени, така и с необходимата предварителна подготовка. Работата по проектите може да започне след осигуряването на средства.
Районният кмет уточни, че един от проектите за паркинг на бул. "България" вече е реализиран и паркоместата са разчертани.
Недостигът на паркоместа остава сред сериозните проблеми в район "Северен". Изпълнението на подготвените проекти би облекчило паркирането и би подобрило организацията на движението в района.