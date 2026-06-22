Администрацията на район "Северен“ планира изграждането на още паркинги и вече е определила подходящи места за тях. Основната пречка пред осъществяването на проектите е липсата на финансиране. Това заяви районният кмет Венцислава Любенова в интервю за Plovdiv24.bg.

Разполагаме с десет подготвени проекта за паркинги, но към момента нямаме възможност да започнем изпълнението им. Идентифицирали сме и два терена, подходящи за подземни паркинги. Единият се намира на бул. "Дунав“ №44. Само на едно ниво там могат да бъдат обособени около 130 паркоместа, но необходимата инвестиция надхвърля 1,5 млн. евро, обясни Любенова.

Районната администрация е извършила обследване в различни части на "Северен" и е установила още възможности за обособяване на места за паркиране.

Подходящи терени има при блоковете на бул. "България"“ №32, №34, №44, №54, №56 и №66. Възможност за паркинг има и на ул. "Мария Кюри", срещу №1, където площта е около 200 кв. м. Други места са установени на ул. "Оборище", при ул. "Брезовска" №46, на бул. "Дунав" №7 и №11, на бул. "България" №98 и №106, както и на бул. "Дунав" №40 и №44. Теренът при последните два адреса е с площ около 3500 кв. м, посочи районният кмет.

По думите на Любенова администрацията разполага както с подходящи терени, така и с необходимата предварителна подготовка. Работата по проектите може да започне след осигуряването на средства.

Районният кмет уточни, че един от проектите за паркинг на бул. "България" вече е реализиран и паркоместата са разчертани.

Недостигът на паркоместа остава сред сериозните проблеми в район "Северен". Изпълнението на подготвените проекти би облекчило паркирането и би подобрило организацията на движението в района.