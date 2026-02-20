ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
Автор: Диана Бикова 10:09
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Жители на пловдивския район "Северен" се обърнаха към Plovdiv24.bg, за да споделят за дългогодишен проблем. Става въпрос за паркинг на ул. "Братя Търневи" и хората питат кога ще може да се ремонтира. Ето какво ни написаха:

"Здравейте, пиша ви и за "черния" паркинг на ул. "Братя Търневи", който е в окаяно състояние. Лятото е толкова прашно, че не може да се отварят прозорците да се проветрява. Зимата е кал - ако се наложи да спреш, локви кал. Ужасно е".

Попитахме общината, откъдето ни отговориха, че няма пари. Може би чрез ваша публикация може да се задействат институциите за решаването на проблема".

Предадохме сигнала на кмета на район "Северен" Венцислава Любенова. Очакваме отговор.


