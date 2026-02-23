ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът на "Северен" отговори за паркинга на улица "Братя Търневи"
Автор: Диана Бикова 13:25Коментари (0)117
©
виж галерията
По повод питане на жители на район "Северен" кога ще бъде решен дългогодишният им проблем с паркинга на ул. "Братя Търневи", получихме официален отговор от кметицата Венцислава Любенова:

Към настоящия момент проектът за реконструкция и изграждане на ул. "Полк. Сава Муткуров“ се намира във финалната фаза на проектиране. След неговото приключване ще бъдат предприети необходимите стъпки за осигуряване на последваща реализация на строително-монтажните работи. Проектните решения ще бъдат представени по установения ред.

В проектобюджета за 2026 г. сме заложили средства за проектиране на ул. "Братя Търневи“, ул. "Мизия“, ул. "Сидер войвода“ и ул. "Иван Рилски“ (в участъка от ул. "Победа“ до ул. "Васил Левски“), както и паркинга на бул. "
©
Дунав“ №40–44 посочен в сигнала. За обектите са изготвени необходимите количествено-стойностни сметки (КСС).

Нашите намерения и готови проекти бяха представени пред гражданите и по време на Деня на отворените врати. 

Очакваме в рамките на новия бюджет да бъдат осигурени необходимите финансови средства от Община Пловдив и Общински съвет, което ще позволи преминаване към следващите етапи на реализация на тези важни за района проекти.


Още по темата: общо новини по темата: 263
20.02.2026 Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
15.02.2026 Пловдивчанин сигнализира за незаконен строеж в центъра. Кметът: Правим паркинг с над 80 места
12.02.2026 Започва процедура за отдаване под наем на паркоместа със скоби за платено паркиране
13.01.2026 Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за паркиране
06.01.2026 Искате паркомясто? Сега е моментът
25.12.2025 Кметът на "Тракия" иска въвеждане на зони за паркиране
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
10:32 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в цели...
10:14 / 23.02.2026
Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на...
08:10 / 23.02.2026
Пловдивчанин към властите: Сложете камери!
22:04 / 22.02.2026
Община Пловдив обяви обществена поръчка
21:35 / 22.02.2026
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Други спортове
148 години от Освобождението на България от турско робство
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: