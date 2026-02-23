© виж галерията По повод питане на жители на район "Северен" кога ще бъде решен дългогодишният им проблем с паркинга на ул. "Братя Търневи", получихме официален отговор от кметицата Венцислава Любенова:



Към настоящия момент проектът за реконструкция и изграждане на ул. "Полк. Сава Муткуров“ се намира във финалната фаза на проектиране. След неговото приключване ще бъдат предприети необходимите стъпки за осигуряване на последваща реализация на строително-монтажните работи. Проектните решения ще бъдат представени по установения ред.



В проектобюджета за 2026 г. сме заложили средства за проектиране на ул. "Братя Търневи“, ул. "Мизия“, ул. "Сидер войвода“ и ул. "Иван Рилски“ (в участъка от ул. "Победа“ до ул. "Васил Левски“), както и паркинга на бул. " © Дунав“ №40–44 посочен в сигнала. За обектите са изготвени необходимите количествено-стойностни сметки (КСС).



Нашите намерения и готови проекти бяха представени пред гражданите и по време на Деня на отворените врати.



Очакваме в рамките на новия бюджет да бъдат осигурени необходимите финансови средства от Община Пловдив и Общински съвет, което ще позволи преминаване към следващите етапи на реализация на тези важни за района проекти.