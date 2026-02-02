ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сградата на БНБ става част от Археологическия музей
В рамките на конкурса са постъпили 42 предложения от цял свят, а при направения анализ е установено, че три музея страдат от недостатъчно място за експозиционни площи - Природонаучния, Етнографския и Археологическия. В течение на времето първите два музея разшириха базите си, затова е решено сградата на БНБ да стане филиал на РАМ.
"След 2 години нашите фондохранилища ще бъдат изчерпани и няма да имаме място за съхраняване. За разлика от другите градове, в Пловдив археологически разкопки продължават 12 месеца заради строителството и годишно постъпват около 2000-3000 нови експоната. Сградата на банката е идеална възможност, трезорите и касите, направени през 30-те години на ХХ в. са много добри. Поне за 30-40 години напред ще се реши проблема с хранилището" - каза директорът на РАМ Костадин Кисьов.
Като проблем се посочва, че част от сградата и земята под нея е собственост на частна банка. Воден е разговор с местното и италианското ръководство за закупуване или замяна, които са изразили съгласие.
Според Кисьов, имало е още два варианта за филиал на музея - централна поща и частния терен до Понеделник пазара, но собствениците и на двата имота имали големи финансови претенции. Затова като вариант останала единствено сградата на БНБ. В нея може да се реализира старата идея за Музей на тракийската култура, каквото намерение е имало още през 70-те години на ХХ в.
Сградата е с 5000 кв.м. РЗП, архитектурен паметник е и е необходим много добър проектантски екип, който да изработи проект за експозицията за минимални намеси във вътрешното пространство, като всичко се съгласува с НИНКН.
Според кмета Димитров няма пречки да се работи по фасадата, има дори готовност за обявяване на обществена поръчка.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Легендарният Робърт Плант идва на Античния театър
12:21 / 02.02.2026
Обиди и заплахи към персонала на хипермаркет в Пловдив
11:52 / 02.02.2026
Държавата преведе близо 19 милиона евро на Пловдив
11:44 / 02.02.2026
Директорът на РЦТХ-Пловдив: Когато има недостиг на 0-та група сме...
11:25 / 02.02.2026
Община Пловдив посочи телефон за сигнали при паднали дървета и оп...
10:21 / 02.02.2026
Четири пръста сняг и "Модър Царевец" е под вода
10:08 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS