ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сградата на БНБ става част от Археологическия музей
Автор: Диана Бикова 12:00Коментари (0)802
© Plovdiv24.bg
Сградата на БНБ на Малката главна ще бъде превърната във филиал на Археологическия музей. Това е решението на администрацията на община Пловдив 2 години след края на конкурса "Ресурс за идеи". В красивото здрание ще бъде направена експозиционна зала, а в трезорите ще се съхраняват артефакти. Това съобщиха на съвместна пресконференция кметът Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и директорът на музея Костадин Кисьов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

В рамките на конкурса са постъпили 42 предложения от цял свят, а при направения анализ е установено, че три музея страдат от недостатъчно място за експозиционни площи - Природонаучния, Етнографския и Археологическия. В течение на времето първите два музея разшириха базите си, затова е решено сградата на БНБ да стане филиал на РАМ. 

"След 2 години нашите фондохранилища ще бъдат изчерпани и няма да имаме място за съхраняване. За разлика от другите градове, в Пловдив археологически разкопки продължават 12 месеца заради строителството и годишно постъпват около 2000-3000 нови експоната. Сградата на банката е идеална възможност, трезорите и касите, направени през 30-те години на ХХ в. са много добри. Поне за 30-40 години напред ще се реши проблема с хранилището" - каза директорът на РАМ Костадин Кисьов

Като проблем се посочва, че част от сградата и земята под нея е собственост на частна банка. Воден е разговор с местното и италианското ръководство за закупуване или замяна, които са изразили съгласие. 

Според Кисьов, имало е още два варианта за филиал на музея - централна поща и частния терен до Понеделник пазара, но собствениците и на двата имота имали големи финансови претенции. Затова като вариант останала единствено сградата на БНБ. В нея може да се реализира старата идея за Музей на тракийската култура, каквото намерение е имало още през 70-те години на ХХ в. 

Сградата е с 5000 кв.м. РЗП, архитектурен паметник е и е необходим много добър проектантски екип, който да изработи проект за експозицията за минимални намеси във вътрешното пространство, като всичко се съгласува с НИНКН.

Според кмета Димитров няма пречки да се работи по фасадата, има дори готовност за обявяване на обществена поръчка. 

Подробности гледайте в прикаченото видео!



Още по темата: общо новини по темата: 27
27.12.2024 »
27.08.2024 »
10.08.2024 »
07.08.2024 »
01.08.2024 »
21.06.2024 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Легендарният Робърт Плант идва на Античния театър
12:21 / 02.02.2026
Обиди и заплахи към персонала на хипермаркет в Пловдив
11:52 / 02.02.2026
Държавата преведе близо 19 милиона евро на Пловдив
11:44 / 02.02.2026
Директорът на РЦТХ-Пловдив: Когато има недостиг на 0-та група сме...
11:25 / 02.02.2026
Община Пловдив посочи телефон за сигнали при паднали дървета и оп...
10:21 / 02.02.2026
Четири пръста сняг и "Модър Царевец" е под вода
10:08 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Евровизия 2026
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Умуват за сградата на БНБ на Главната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: