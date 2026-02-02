© Plovdiv24.bg Сградата на БНБ на Малката главна ще бъде превърната във филиал на Археологическия музей. Това е решението на администрацията на община Пловдив 2 години след края на конкурса "Ресурс за идеи". В красивото здрание ще бъде направена експозиционна зала, а в трезорите ще се съхраняват артефакти. Това съобщиха на съвместна пресконференция кметът Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и директорът на музея Костадин Кисьов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



В рамките на конкурса са постъпили 42 предложения от цял свят, а при направения анализ е установено, че три музея страдат от недостатъчно място за експозиционни площи - Природонаучния, Етнографския и Археологическия. В течение на времето първите два музея разшириха базите си, затова е решено сградата на БНБ да стане филиал на РАМ.



"След 2 години нашите фондохранилища ще бъдат изчерпани и няма да имаме място за съхраняване. За разлика от другите градове, в Пловдив археологически разкопки продължават 12 месеца заради строителството и годишно постъпват около 2000-3000 нови експоната. Сградата на банката е идеална възможност, трезорите и касите, направени през 30-те години на ХХ в. са много добри. Поне за 30-40 години напред ще се реши проблема с хранилището" - каза директорът на РАМ Костадин Кисьов.



Като проблем се посочва, че част от сградата и земята под нея е собственост на частна банка. Воден е разговор с местното и италианското ръководство за закупуване или замяна, които са изразили съгласие.



Според Кисьов, имало е още два варианта за филиал на музея - централна поща и частния терен до Понеделник пазара, но собствениците и на двата имота имали големи финансови претенции. Затова като вариант останала единствено сградата на БНБ. В нея може да се реализира старата идея за Музей на тракийската култура, каквото намерение е имало още през 70-те години на ХХ в.



Сградата е с 5000 кв.м. РЗП, архитектурен паметник е и е необходим много добър проектантски екип, който да изработи проект за експозицията за минимални намеси във вътрешното пространство, като всичко се съгласува с НИНКН.



Според кмета Димитров няма пречки да се работи по фасадата, има дори готовност за обявяване на обществена поръчка.



