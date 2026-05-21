Известният пловдивски цигулар Георги Димитров отправи атрактивна покана в социалните мрежи, като призова всеки желаещ да заповяда на безплатна фотосесия на балкона му, украсен с красиви цветя. Музикантът обещава лично да поднесе и специален подарък на гостите си, за да си тръгнат с незабравим спомен, информира Plovdiv24.bg. Изпълнителят сподели в личния си профил във Фейсбук, че повод за решението му е гордостта от тазгодишните му петунии, които са надминали всички негови очаквания.

Ето какво точно написа той във фейсбук:

Не мога да не бъда горд...Тазгодишните ми петунии надминаха очакванията ми. Искам всеки, който ги снима (а това го виждам поне по 10 пъти на ден) да отнесе красив и приятен спомен от нашия обичан, впечатляващ и културен град. Всеки, който желае фотосесия на балкона ми - безплатно е... Дори получава чаша студено бяло или розе квалитетно вино със лично приготвени от мен скариди и октопод!

Пловдивският любимец с костюм на Моцарт

Георги Димитров е добре позната фигура в местния културен живот. Той успя да спечели сърцата на пловдивчани и на гостите на града, преоблечен като австрийския композитор Моцарт. Дълго време музикантът радваше и забавляваше хората по Главната улица, като се подвизаваше със специфичен костюм и перука.