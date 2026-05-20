Клип от Пловдив буквално запали социалната мрежа Фейсбук. Видеорегистраторът на шофьор е заснел опасна маневра от друг автомобил, която е абсолютна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Действието се развива на булевард "Найчо Цанов" в посока от "Асеновградско шосе" към Сточна гара.
Какво казва авторът на видеото?
Опита се да предизвика умишлена катастрофа без никаква причина или предистория. Умишлено клипът е толкова дълъг, за да не каже някой "ти го засече, напсува" или каквото и да било. Абсолютно непредизвикана ситуация!
Всичко се случва на третата минута, ако нямате търпение. След като не успява да предизвика катастрофата, аз сменям ленти, за да избягам от него, а той продължава да се опитва да ми сече пътя.
Plovdiv24.bg припомня, че движението в населено място е регламентирано с редица специфични правила по Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които целят опазване живота на пешеходците и останалите участници в движението.
Основни правила и ограничения:
- Максимална скорост: Ограничението на скоростта за леки автомобили (категория B) е 50 km/h. Ако има въведени пътни знаци с по-ниска стойност, те са задължителни.
- Използване на звуков сигнал: Забранено е използването на клаксон, освен в случаите, когато това е крайно наложително за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие (ПТП).
- Предимство на пешеходците: Водачите са длъжни да пропуснат пешеходците, стъпили или намиращи се на пешеходна пътека. В зони с ограничение "Жилищна зона" пешеходците са с предимство навсякъде.
- Ленти за движение: Когато пътят има две или повече ленти за движение в една посока, маркирани с пътна маркировка, водачите на моторни превозни средства могат да използват най-удобната за тях лента. Лявата лента не е запазена само за изпреварване.
Неминона
преди 21 мин.
Ако КАТ не се самосезират и не му вземат книжката за 1 година никаква работа не вършат по превенция! След това на първота пресконференция, на която почнат да изтъкват, колко неща са направили за превенция можете спокойно да заплюете говорителят!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!