Клип от Пловдив буквално запали социалната мрежа Фейсбук. Видеорегистраторът на шофьор е заснел опасна маневра от друг автомобил, която е абсолютна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Действието се развива на булевард "Найчо Цанов" в посока от "Асеновградско шосе" към Сточна гара.

Какво казва авторът на видеото?

Опита се да предизвика умишлена катастрофа без никаква причина или предистория. Умишлено клипът е толкова дълъг, за да не каже някой "ти го засече, напсува" или каквото и да било. Абсолютно непредизвикана ситуация!

Всичко се случва на третата минута, ако нямате търпение. След като не успява да предизвика катастрофата, аз сменям ленти, за да избягам от него, а той продължава да се опитва да ми сече пътя.

Plovdiv24.bg припомня, че движението в населено място е регламентирано с редица специфични правила по Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които целят опазване живота на пешеходците и останалите участници в движението. 

Основни правила и ограничения:

  • Максимална скорост: Ограничението на скоростта за леки автомобили (категория B) е 50 km/h. Ако има въведени пътни знаци с по-ниска стойност, те са задължителни.
  • Използване на звуков сигнал: Забранено е използването на клаксон, освен в случаите, когато това е крайно наложително за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие (ПТП).
  • Предимство на пешеходците: Водачите са длъжни да пропуснат пешеходците, стъпили или намиращи се на пешеходна пътека. В зони с ограничение "Жилищна зона" пешеходците са с предимство навсякъде.
  • Ленти за движение: Когато пътят има две или повече ленти за движение в една посока, маркирани с пътна маркировка, водачите на моторни превозни средства могат да използват най-удобната за тях лента. Лявата лента не е запазена само за изпреварване. 