С дълбока скръб от Съюз на българските художници съобщиха за внезапната кончина на младия български художник Деян Янев.

Деян Янев е роден през 1984 г. в София. През 2002 г. завършва НГИИ "Акад. Илия Петров“, а по-късно продължава образованието си в Национална художествена академия, където придобива бакалавърска степен по живопис през 2006 г. и магистърска степен през 2008 г.

Сред учениците на проф. Андрей Даниел, Деян Янев се утвърждава като талантлив и разпознаваем автор със собствен художествен почерк. Специализира във Akademie der bildenden Künste Wien, а през 2012 г. е резидент в Cité internationale des arts.

Художникът е член на Съюз на българските художници, секция "Живопис“. През годините получава редица отличия за живопис и участва в множество групови изложби, както и в редица самостоятелни експозиции в България и чужбина.

Колеги и близки го определят като вдъхновен, чувствителен и отдаден на изкуството творец, оставил ярка следа в съвременната българска живопис.

Поклон пред паметта му.