Лек автомобил "Ситроен" се вряза в магазин, пълен с клиенти, на бул. "Христо Ботев" във Враца. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията. По чудо инцидентът се размина без жертви и ранени.

Хронология на инцидента

Катастрофата е станала в района на кръговото кръстовище до бившата бензиностанция "Аванти". Френският автомобил с врачанска регистрация е пътувал в посока към надлеза при КАТ. По неясни до момента причини превозното средство внезапно е променило траекторията си, напуснало е пътното платно и се е забило в магазин "Бенджи", намиращ се над Интендантството.

Състояние на хората

В момента на сблъсъка търговският обект за плодове и зеленчуци е бил пълен с купувачи. Никой от присъстващите вътре не е пострадал. Веднага след удара от автомобила са слезли две жени, които също са в добро здравословно състояние и са се разминали само с уплаха.

Нанесени щети и предприети мерки

Вследствие на удара са нанесени сериозни материални щети. Входната врата на магазина е напълно унищожена. Десетки касетки със стока са разпилени пред и в обекта. Предната част на автомобила е силно деформирана, пишат от Bulnews.

Свидетели на инцидента незабавно са подали сигнал на спешния телефон 112. Пристигналият на място патрул на полицията е започнал разследване за изясняване на точните причини за произшествието.