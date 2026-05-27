Една от фейсбук групите у нас, която се ползва от различни работодатели за предлагане на работа, преди два дни излезе с гневен пост. Администраторите са категорични - спират да публикуват предложения, които са под 1200 евро месечно като заплащане.

Мотивите

Заплати под 1200 евро вече няма да се публикуват. Ако търсите хора на такива нива, вероятно ще трябва да ги търсите извън Европа. Да разчиташ на най-евтината работна ръка не е предимство. Това е кратък път към това да си съсипеш бизнеса и средата, в която работиш.

Време е да се променят не само цените, а и мисленето, стандартът на работа и отношението към хората. Време е да се преосмисли и самият бизнес модел, защото икономията често излиза най-скъпо.

Казано съвсем просто: Когато плащаш твърде малко, често остават хора без мотивация, не защото не могат, а защото нямат избор. Добрите кадри си тръгват и отиват там, където трудът им се оценява. После качеството пада, грешките се увеличават, клиентите се отказват, а бизнесът започва да губи.

В началото изглежда като икономия. После разбираш, че е била грешка и че всъщност ти е излязло по-скъпо.Защото евтината работна ръка рядко изгражда силен бизнес. Силен бизнес се прави с качествени хора. С хора, които са мотивирани, добре платени, уважавани и имат причина да работят.