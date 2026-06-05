Къци Вапцаров предизвика смях в студиото на "Преди обед", след като представи новата си стихосбирка и прочете част от едно от произведенията си. Телевизионният водещ разкри, че е събирал стиховете за книгата цели четири десетилетия.

40 години събирам стихове за моята стихосбирка", сподели той. Къци призна, че най-често черпи вдъхновение от любовта, музата и вярата. "Често се обръщам към любовта и музата. Към Господ също трябва да се отнасяме с любов, имам стих и за него, каза Вапцаров.

Малко по-късно той прочете куплет от свое стихотворение, който буквално взриви атмосферата в студиото:

"Играл съм сюреализъм, и в хорър играл съм, и в драма, и в трилър съм имал аз роля с прекрасна загадъчна дама. В комедия бил съм нещастника, участвал съм и в порно..." Още преди да довърши стиха, Яна Донева не успя да скрие изненадата си и възкликна: "Къци!" В типичния си шеговит стил водещият веднага намери как да продължи закачката.

"Всеки е участвал!", отвърна Вапцаров, предизвиквайки нова вълна от смях в студиото.

Освен за книгата си, Къци сподели, че е щастлив от реакциите на читателите. Той разказа как майка му признала, че след като детето ѝ харесало първата му книга, веднага си купило и втората.