Телевизионният водещ Къци Вапцаров предизвика вълна от смях и изненада в студиото на предаването "Преди обед“, след като представи новата си стихосбирка и прочете откъс от нея в ефир. По време на гостуването си той сподели любопитни детайли за създаването на книгата и основните теми, които са го вдъхновявали през годините.

Шоуменът е събирал произведенията за своята книга в продължение на цели четири десетилетия.

40 години събирам стихове за моята стихосбирка, разкри Вапцаров пред екипа на предаването.

Вдъхновението зад стиховете

Авторът чистосърдечно призна, че най-често черпи творческо вдъхновение от любовта, вярата и своята муза.

Често се обръщам към любовта и музата. Към Господ също трябва да се отнасяме с любов, имам стих и за него, обясни Къци относно тематиката в произведенията си.

Неочакван обрат и смях в ефир

Истински фурор и оживление в студиото обаче предизвика конкретен куплет, който водещият реши да рецитира на глас:

Играл съм сюреализъм, и в хорър играл съм, и в драма, и в трилър съм имал аз роля с прекрасна загадъчна дама. В комедия бил съм нещастника, участвал съм и в порно... изненада с изказване Къци Вапцаров водещата

Преди творбата да бъде довършена, Яна Донева изрази силното си изумление с възкликването: "Къци!“. В типичния си хумористичен стил водещият веднага отвърна с репликата

Кой пък не е участвал, което окончателно развесели присъстващите в студиото Къци.

Реакциите на читателите

Извън хумористичните моменти, Къци изрази задоволство от топлото приемане на книгата от страна на публиката. Той сподели реален пример, разказвайки как негова позната майка му признала, че след като детето ѝ харесало първата му книга, веднага си купило и втората от книжарницата.