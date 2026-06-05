Популярните актьори Рая Пеева и Явор Бахаров обявиха официално, че очакват първото си дете, след като дълги години са се борили със стреса и напрежението в очакване на щастливото събитие. Двамата избраха телевизионния ефир, за да споделят вълнуващия нов сценарий в личния си живот и да разкажат за извървения път до бременността, информира Plovdiv24.bg.

Бъдещите родители не скриха широките си усмивки и огромното вълнение от предстоящата промяна. Познатите лица от театралната сцена и малкия екран винаги са се стремили да пазят личния си живот далеч от медийното внимание, но сега са напълно готови да разкрият емоциите около появата на първородната им рожба.

Романтичното начало и изпитанията през годините

Двойката си припомни първата среща преди много години в столичния квартал "Бъкстон“, когато Явор забелязва Рая да се крие от дъжда под едно дърво. Въпреки че през годините връзката им е преминала през редица трудни моменти, днешната бременност променя изцяло отношенията им. Пред bTV aктьорите споделят, че събитието им носи огромна надежда и нова перспектива за бъдещето, макар и съпътствано от съвсем естествени вълнения и леки страхове пред непознатото.

Щастливите родители - Рая и Явор

Чудото, което се случва по естествен начин

Бъдещите родители разкриха, че бременността е била дълго чакана, но натовареното ежедневие, стресът и професионалното напрежение са оказвали негативно влияние. След периоди на съмнения и въпроси защо не се получава, зачеването е станало факт по напълно естествен път. В момента Рая и Явор активно се подготвят за родителството и се радват на положителните реакции на своите близки.

Професионални успехи на сцената

Освен личните емоции, артистите споделиха детайли и за професионалните си ангажименти в театъра. Темата за случващото се на сцената остава актуална за тях, като беше отбелязана и престижната награда "Аскеер", която Явор Бахаров получи наскоро за своя моноспектакъл "Трима крале".