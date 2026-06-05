Принцеса Лилибет отбеляза своя пети рожден ден, а родителите ѝ, принц Хари и Меган Маркъл, споделиха по повода непоказвани досега семейни снимки. Кадрите, публикувани от херцогинята на Съсекс, предизвикаха вълна от емоции сред почитателите и отново насочиха общественото внимание към най-малката внучка на британския монарх.

Малката принцеса сияе на празничните фотографии, показвайки характерната червена коса, която е наследила от своя баща. Майка ѝ придружи редките кадри с емоционалното послание: "Нашето момиче мечта. Честит 5-и рожден ден, Лили“.

Корени, имена и място в кралската линия

Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор е родена на 4 юни 2021 г. в болницата Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорния. Тя носи имената на две от най-значимите фигури в живота на принц Хари – покойната му майка принцеса Даяна и неговата прабаба кралица Елизабет II, чието лично семейно прозвище е било именно Лилибет. Към днешна дата момичето е най-малкото от общо петте внуци на настоящия британски монарх крал Чарлз III, като същевременно заема седмо място в официалната линия за наследяване на британския престол. При проверка на титлите и постовете се потвърждава, че Чарлз III е действащият крал на Обединеното кралство, а Камила е негова съпруга и кралица-консорт. По време на раждането на внучка си обаче, Чарлз е заемал поста принц на Уелс.

щастливото семейство заедно

Разлики в детството на двете кралски деца

За разлика от по-големия си брат принц Арчи, който се ражда в Лондон, Лилибет никога не е живяла във Великобритания. Нейното раждане е факт повече от година след като принц Хари и Меган Маркъл се отказаха от официалните си кралски ангажименти и се преместиха в Калифорния. Това определя детството ѝ да протича извън строгите дворцови традиции. Докато Арчи получава своето кръщение в параклиса на замъка Уиндзор пред погледите на висши членове на кралската династия, церемонията на неговата сестра се състои в много по-интимна атмосфера в семейния им дом в Монтесито.

щастливото семейство заедно

Единствената среща с кралица Елизабет II и запознанството с дядо ѝ

Макар и кръстена на своята прабаба, малката Лилибет се среща с кралица Елизабет II само веднъж през живота си. Това става през лятото на 2022 г., когато семейство Съсекс пътува до Обединеното кралство за официалните тържества около Платинения юбилей на тогава заемащия престола монарх. Източници от двореца описват срещата между кралицата и нейната правнучка като изключително трогателна, останала единствена преди кончината на Елизабет II в края на същата година. При същото посещение момичето се запознава и с дядо си Чарлз, тогава принц на Уелс, който заедно със съпругата си Камила остава напълно очарован от времето, прекарано с малката принцеса и брат ѝ.

Калифорнийско ежедневие извън кралския протокол

Въпреки придобитата титла принцеса, ежедневието на Лилибет се различава коренно от това на нейните братовчеди в Обединеното кралство. Тя израства под слънцето на Калифорния, извън официалния протокол и публичните ангажименти на британската корона. През последните години Меган Маркъл започна малко по-често да показва детайли от семейния живот, въпреки стремежа на двамата съпрузи да пазят децата си от постоянния медиен натиск.

Лилибет с майка си Меган Маркъл

Благодарение на тези ограничени споделени моменти става ясно, че малката Лилибет харесва анимационния сериал "Bluey“, участва активно във всички домашни празненства и вече говори с ясен американски акцент. На петгодишна възраст принцесата продължава да расте защитена от светлините на прожекторите, но всяка нейна поява предизвиква огромен глобален интерес.