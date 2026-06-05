Популярната телевизионна водеща Лора Крумова стана поредната известна българка, чийто лик и глас бяха замесени без нейно знание в дигитална схема за реклама на съмнителни продукти чрез изкуствен интелект. Злоупотребата с популярното лице се разпространява в интернет пространството под формата на фалшиви видео и аудиозаписи според "Ретро“. Измамниците използват генерираното съдържание, за да подвеждат потребителите в социалните мрежи.

Схемата със съмнителните добавки

Образът и гласовите данни на журналистката са неправомерно модифицирани за нуждите на видеоклипове, които популяризират добавки за здраве. Продуктите се представят пред аудиторията като ефикасно средство, с което жените могат да преминат значително по-леко през периода на менопаузата. Самата Крумова няма никаква връзка с търговските марки и не е давала съгласие за участие в промотирането им.

Предупрежденията на експертите по киберсигурност

Специалистите по киберсигурност отправят сериозни предупреждения, че този тип дигитални измами стават все по-трудни за разпознаване от масовия потребител. Съвременните технологии за компютърно генериране на образи вече позволяват създаването на изключително реалистични видеоклипове и аудиозаписи, което улеснява манипулацията на общественото мнение.