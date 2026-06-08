Александър Кадиев и съпругата му Ивелина споделиха вълнуващата новина, че очакват момченце, чрез емоционално видео от семейното парти за разкриване на пола на бъдещото им дете. Щастливото събитие събра роднини и най-близки приятели в красива градина, броени дни след като двойката официално обяви, че ще стават родители, информира Plovdiv24.bg. Празничната атмосфера обедини семейството в споделено нетърпение, а заснетите кадри бързо предизвикаха вълна от позитивни реакции сред техните фенове и последователи в социалните мрежи.

Емоционалното парти в градината

Празненството се проведе сред красива природа, а декорацията включваше специална торта, както и розови и сини балони. Преди голямото разкритие присъстващите се разделиха на два символични отбора – едните бяха убедени, че бебето ще е момиченце, а останалите залагаха, че ще бъде момче. Самите Александър и Ивелина не криеха огромното си вълнение и щастливи усмивки. Кулминацията настъпи със спукването на големия балон, от който полетяха сини елементи. При вида на синия цвят майката на актьора – Катето Евро, се разчувства изключително силно и не успя да спре сълзите си от щастие, а бъдещият баща бе на седмото небе от радост.

"Последните няколко месеца всички имаха теория. Ето го и най-щастливият отговор", написа Сашо Кадиев в профила си към публикуваното клипче.

Трогателното послание на малката Катя

Специален момент по време на събитието стана и емоционалното писмо, написано от малката Катя, дъщеря на Сашо Кадиев, която с нетърпение очаква появата на своето братче. Нейното послание започваше с думите: "Малко човече, нямам търпение вече да те срещна и да играем заедно!" По-голямата сестра показа чиста детска обич и вълнение за предстоящите съвместни игри с новото попълнение в семейството.

Пет години споделена любов и щастие

Преди броени дни, малко преди двойката да съобщи, че очаква първото си общо дете, Сашо Кадиев изрази публично силни емоции към съпругата си с думите: "Тя е най-вълшебното момиче, което познавам. Обичам я с цялото си сърце. И съм щастлив, че и тя ме обича.“

Връзката между Александър и Ивелина Чоева започва през 2020 г. Оттогава насам двамата са неразделни, като любовта им се развива хармонично вече повече от пет години. Четири години след началото на отношенията си те сключиха официален брак на красива церемония, организирана сред лозята на българска винарна. След сватбеното тържество младоженците заминаха на романтичен меден месец на екзотичния остров Боракай във Филипините.