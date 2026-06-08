Холивудската звезда Брад Пит и дизайнерката на бижута Инес де Рамон се превърнаха в една от най-коментираните двойки на светската сцена, след като се появиха рамо до рамо на женския финал на "Ролан Гарос“ в Париж. Двамата привлякоха вниманието на присъстващите не само с присъствието си, но и с видимата близост помежду си, която международните медии определиха като една от най-непринудените и романтични публични прояви на двойката досега.

62-годишният актьор и 33-годишната Инес де Рамон наблюдаваха на живо финала от трибуните на централния корт "Филип Шатрие“. Фотографите успяха да уловят множество усмивки, нежни жестове и разговори между двамата, които бързо се превърнаха в основна тема за дискусия в социалните мрежи. От началото на съвместната си връзка през 2022 година те рядко демонстрират чувствата си на публични места, което направи появата им във френската столица още по-коментирана.

Брад Пит и Инес Рамон

Модни детайли и тенденцията "тих лукс“

Освен демонстрираната романтика, силно впечатление на присъстващите направи и изборът на облекло на двамата влюбени. Носителят на престижната награда "Оскар“ заложи на типичната за него комбинация от непринудена елегантност, състояща се от светла риза, ленен панталон в неутрален тон и слънчеви очила. Неговата половинка Инес де Рамон избра ефирна рокля в цвят слонова кост с дантелени детайли, съчетана с кожено яке в маслиненозелено и луксозни аксесоари. Водещите модни издания по света определиха визиите им като перфектен пример за доминиращата сред звездите през последните сезони тенденция, известна като "тих лукс“.

Брад Пит и Инес Рамон

Промяна във визията на холивудската звезда

Множество фенове на актьора побързаха да отбележат в социалните мрежи, че Пит изглежда по-стилен от всякога. През последните години той постепенно промени своя външен вид, като все по-често избира модерни, по-младежки силуети и по-смели модни решения. Събитието в Париж само затвърди усещането, че в момента голямата филмова звезда преживява един от най-спокойните и щастливи периоди в своя живот.

Брад Пит и Инес Рамон

Баланс в личния живот и кариерата

След години, които бяха белязани от шумния му развод с актрисата Анджелина Джоли и последвалите тежки съдебни битки, актьорът изглежда е намерил желания баланс както в личния си живот, така и в своята професионална кариера. Самият той изключително рядко си позволява да коментира връзката си с Инес де Рамон, но в интервю за списание GQ миналата година призна, че отношенията им се развиват съвсем естествено и без предварително планирани публични изяви.