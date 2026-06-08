Холивудската звезда Брад Пит и дизайнерката на бижута Инес де Рамон се превърнаха в една от най-коментираните двойки на светската сцена, след като се появиха рамо до рамо на женския финал на "Ролан Гарос“ в Париж. Двамата привлякоха вниманието на присъстващите не само с присъствието си, но и с видимата близост помежду си, която международните медии определиха като една от най-непринудените и романтични публични прояви на двойката досега.
62-годишният актьор и 33-годишната Инес де Рамон наблюдаваха на живо финала от трибуните на централния корт "Филип Шатрие“. Фотографите успяха да уловят множество усмивки, нежни жестове и разговори между двамата, които бързо се превърнаха в основна тема за дискусия в социалните мрежи. От началото на съвместната си връзка през 2022 година те рядко демонстрират чувствата си на публични места, което направи появата им във френската столица още по-коментирана.
Модни детайли и тенденцията "тих лукс“
Освен демонстрираната романтика, силно впечатление на присъстващите направи и изборът на облекло на двамата влюбени. Носителят на престижната награда "Оскар“ заложи на типичната за него комбинация от непринудена елегантност, състояща се от светла риза, ленен панталон в неутрален тон и слънчеви очила. Неговата половинка Инес де Рамон избра ефирна рокля в цвят слонова кост с дантелени детайли, съчетана с кожено яке в маслиненозелено и луксозни аксесоари. Водещите модни издания по света определиха визиите им като перфектен пример за доминиращата сред звездите през последните сезони тенденция, известна като "тих лукс“.
Промяна във визията на холивудската звезда
Множество фенове на актьора побързаха да отбележат в социалните мрежи, че Пит изглежда по-стилен от всякога. През последните години той постепенно промени своя външен вид, като все по-често избира модерни, по-младежки силуети и по-смели модни решения. Събитието в Париж само затвърди усещането, че в момента голямата филмова звезда преживява един от най-спокойните и щастливи периоди в своя живот.
Баланс в личния живот и кариерата
След години, които бяха белязани от шумния му развод с актрисата Анджелина Джоли и последвалите тежки съдебни битки, актьорът изглежда е намерил желания баланс както в личния си живот, така и в своята професионална кариера. Самият той изключително рядко си позволява да коментира връзката си с Инес де Рамон, но в интервю за списание GQ миналата година призна, че отношенията им се развиват съвсем естествено и без предварително планирани публични изяви.
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