Ива Софиянска-Божкова отбеляза 13 години брак. Тя сподели рядка обща снимка със съпруга си в социалните мрежи. "Днес е онзи ден в годината, в който ровя 60 минути за наша снимка, защото очевидно живеем любовта си, а не я документираме. Не намерих... изнудих го да се снимаме (личи ли му?) И въпреки че нямаме 18 албума със залези и целувки, имаме достатъчно смешки, хубави и лоши моменти и "кой ще взима децата днес" разговори, за да знам, че си ми човекът. Честита годишнина. Обичам те, завинаги!" - написа бившата кметска щерка.

Ива и Антон се венчаха на 1 юни 2013 г. в столичния хотел "Шератон“ при засилени мерки за сигурност. На сватбата присъстваха около 300 гости, а за доброто настроение се погрижиха Лили Иванова, Иван Лечев и други именити български музиканти.

Булката беше бременна в четвъртия месец и избра за кума по-голямата си сестра Елена, докато младоженецът повери ролята на кум на най-добрия си приятел Филип, с когото са отраснали и учили заедно в Лондон.

Най-интересното е, че на сватбата не се появи бащата на младоженеца Васил Божков. Двойката има 3 деца – дъщеря Мая, родена през октомври 2013 г., син Васил, кръстен на дядо си Васил Божков, и най-малкият син Стефан, кръстен на другия си дядо – Стефан Софиянски.