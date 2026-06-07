През 2026 г. Фики поема към най-голямото предизвикателство в кариерата си - самостоятелен концерт в най-голямата зала в България - "Арена 8888“, заедно с легендарните "Ку-ку Бенд". Обещава шоу, което ще обедини жанрове, поколения и емоции.

Подготвяме един много грандиозен концерт с всички стилове на музиката. Грандиозен спектакъл с много танцори, с много осветления, казва Фики.

На сцената ще звучат поп, поп-фолк, фолклор, етно-рок и емблематични песни на "Ку-ку Бенд". За концерта ще има подкрепата и на семейството си. "Без бащата сме за никъде. Навсякъде сме рамо до рамо“ .

Семейството на Фики също продължава музикалната традиция. Говори с топлота и за съпругата си, и за децата си, които вече проявяват музикален талант. Големият му син учи барабани, пиано и дори китайски.

"Вкъщи чете някои неща… много ни е трудно и с домашните… с изкуствен интелект си помагаме повече“.

С брат си Емрах също са много близки и се уважават. Не спира да му дава съвети за семейния живот, а след като миналата година той се сгодил, в най-скоро време ще мисли и за сватба.

Кога е коцертът и какво предстои през лятото за Фики Стораро - вижте във видеото.