Уникалната Милица Гладнишка отново доказа, че е една от най-колоритните и неподражаеми личности в българския шоубизнес. Актрисата и певица, която на 3 юни отпразнува своя 50-годишен юбилей, буквално взриви мрежата с поредната си доза хумор, видя Plovdiv24.bg.

Повод за поредната ѝ скандално забавна реплика стана новото ѝ сценично приключение с Иван Велчев и Николай Воденичаров-Никеца. Тримата тръгват на мащабно лятно турне със спектакъла "Лисицата и котараците", който определят като "нещо като концерт, нещо като театър и нещо като нищо друго на света".

Имам 30 000 фенове, с които не съм спала. А мога, ако дойдете, изцепи се с усмивка Гладнишка.

Тя покани публиката на турнето, което ще премине през Пловдив, Стара Загора, Варна, Добрич и Бургас. В Пловдив то ще е на 25 юни на Бунарджика.

Приключения в Италия: Загубен телефон и италианска кухня

Юбилеят на Милица съвпадна с този на половинката ѝ Иван Велчев, който ден след нея навърши 40 години. Двойката си подари лудо пътешествие до Италия с приятели. Разходката обаче не минала без екшън – актрисата успяла да си забрави телефона на Апенините и се наложило близките ѝ да я издирват през социалните мрежи.

Ден преди да навърши 50, Милица решила да изчисли биологичната си възраст чрез специален тест: