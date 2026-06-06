Древното мегалитно светилище край село Лиляч привлича с лековита скална провиралка от бронзовата епоха и десетки предавани през поколенията легенди за необичайни явления. Разположеният на хълма над населеното място огромен скален къс се посещава от хора, търсещи изчистване от болести, здраве и късмет.

Пластовете на времето по тези географски ширини изглеждат изключително тънки, а местните жители възприемат старите предания като естествена част от своето ежедневие. Въпреки че археологическите проучвания свързват обекта с бронзовата ера, за хората от района хълмът остава място, на което се вярва, че границите на времето се размиват.

Древният мегалит и лековитата провиралка

Лилячкият мегалит представлява масивен скален обект, по чиято повърхност са издълбани специфични отвори, улеи и корита. Основната му атракция е т.нар. провиралка, през която посетителите преминават с вяра за изцеление от лоши неща и физически неразположения. Местните хора разказват, че в определени дни, най-често около празника Еньовден, над скалния масив се наблюдава специфичен тънък и бял светлинен стълб. В миналото обектът вероятно е бил използван за извършване на древни ритуали и принасяне на жертви, чиито следи са останали по каменните канали.

Свидетелства за необичайни сияния и сенки

През годините различни хора от района споделят за необичайни събития на хълма, сред които появата на неподвижно сияние, странни движещи се сенки по камъка и внезапно падаща дълбока тишина. Местна жителка от края на селото си спомня как по здрач е забелязала висока и прозрачна фигура до мегалита, която не е проявила агресия, но е оставила трайно усещане за особено присъствие. Възрастните хора в селото изразяват убеждение, че древните камъни на хълма притежават собствена памет и съхраняват миналото.

Мегалитът

Църквата върху старото светилище

В централната част на Лиляч е издигнат храмът "Св. Неделя“, който е построен директно върху основите на още по-древно езическо светилище. Посетители споделят, че на това място свещите изгарят по-бързо, а иконите потъмняват по-често. Силната и древна енергия кара някои хора да напускат сградата веднага поради усещане за тежест, докато други престояват дълго в очакване на духовно уединение.

Истории за призрачни явления и тайнствени стъпки

Сред жителите на Лиляч тихо се препредават и други мистериозни разкази. Говори се за появата на жена в бяло, която се движи бавно в мъгливите нощи около мегалита, сякаш издирва нещо изгубено, пише "Стандарт". Други истории описват тайнствени стъпки в гората, които следват преминаващите хора, както и за движещи се светлини над хълма, които не произлизат от конвенционални източници като фенери или превозни средства.