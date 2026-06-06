Множество турцизми са толкова дълбоко вкоренени в българската разговорна реч, че се използват ежедневно от хората, без те да подозират за чуждия им произход. Голяма част от тези думи рядко се идентифицират като заемки, тъй като са се превърнали в естествена част от лексиката и често имат още по-стар арабски, персийски или гръцки корен, навлязъл впоследствие в турския език.

Езиковото влияние от времето на Османската империя е оставило трайна следа върху съвременната лексика на българите. Сред десетте най-популярни примера в езика ни, обхващащи тийнейджърски изрази като "кеф“, се нареждат думи от бита, ресторантьорството, икономиката и личните отношения.

Списък и значение на най-популярните турцизми

Чорба: Думата присъства както в класическата българска литература, така и в менютата на съвременните ресторанти. Въпреки че е синоним на супа, тя традиционно се е запазила за специфични традиционни ястия като боб чорба и рибена чорба.

Бакшиш: Терминът означава оставянето на малка сума пари над дължимата сметка за обслужващия персонал. Използва се масово в сферата на ресторантьорството, като мнозина не знаят, че това не е българска дума.

Бакии: Изразът се ползва от всеки втори българин за описване на сложни житейски ситуации, проблеми за разрешаване или натрупани финансови заеми.

Келепир: Смисълът на думата се превежда като изгода, полза или аванта. Въпреки че крайната заемка е от турски, коренът на думата всъщност е италиански.

Мерак: Закачлив израз от разговорната реч, който успешно замества думата "желание“, като в определени контексти в него се влага и еротичен оттенък.

Далавера: Поради масовата си употреба думата е преминала границите на уличния жаргон и редовно присъства в официалната реч и медийното пространство.

Кяр: По-лесно разпознаваем като турцизъм от масовия потребител, терминът означава полза и е част предимно от всекидневния диалог.

Бардак: В България думата се използва като синоним на публичен дом, но в Турция значението ѝ е напълно непристойно и се превежда като чаша за вода или сервиз.

Хич: Думата е напълно равнозначна на българското "изобщо“, но е залегнала толкова дълбоко в лексиката, че се възприема като родна.

Геврек: Популярната кръгла тестена закуска, която по традиция домакините нанизват на гегите на коледарите по време на светлите християнски празници, също е с доказан турски езиков произход.