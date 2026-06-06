Любимият сайт на пловдивчани Plovdiv24.bg днес става на 22 години. На 6-ти юни 2004-та сайта ни стана една от първите медии в България, която започна да публикува новини и така до ден днешен, 22 години по-късно.

Естествено благодарностите са насочени най-вече към Вас, нашите читатели. Клиширано е да твърдим, че без Вас сме нищо и съществуването ни се обезсмисля, но е факт.

Искаме също така да благодарим на нашите дългогодишни партньори, както и на рекламодателите, без които съществуването на сайта не би било възможно.

22 години след старта, не сме загубили желанието си да се развиваме и да предоставяме все по-добра услуга на пловдивчани, а и на всички българи, защото вече милиони от цялата страна всеки месец се информират от нас.

Вече започнахме технологичната промяна на Plovdiv24.bg, очаквайте през следващите месеци още много подобрения и изненади.

Как е изглеждал сайта през годините, можете да видите от тук!