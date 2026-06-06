Куриозно и изключително забавно признание направи Николаос Цитиридис в последния епизод на шоуто "Смарт фейс" в петък вечер, което този път се проведе директно по оживените улици на Пловдив. Специален гост в предаването беше певецът Рафи Бохосян. Водещият не скри симпатиите си към него и чистосърдечно го похвали за съвместната им работа в "Като две капки вода", съобщава Plovdiv24.bg.
Майката на Николаос искала момиче?
От своя страна Рафи веднага влезе в тон с пловдивската атмосфера и разкри, че по майчина линия е наполовина пловдивчанин.
Най-запомнящият се и забавен момент обаче настъпи, когато Николаос се опита да заговори случайна млада жена на име Ралица в центъра на Пловдив и я покани да се включи в играта. След като тя категорично отказа, водещият реагира в типичния си хумористичен стил:
Секунди по-късно Цитиридис направи и неочакваното лично признание, което взриви от смях минувачите: "Майка ми е щяла да ме кръсти Ралица, докато не са разбрали, че ще е момче!"
Пловдивчанка разгроми Рафи и си тръгна с 500 евро
В самата игра на улицата най-добре се представи пловдивчанката Пепа. Тя показа завидни знания, успя да достигне до сумата от 100 евро и се изправи в директен сблъсък срещу самия Рафи Бохосян.
Участничката демонстрира пълно хладнокръвие, надделя над популярния изпълнител и си тръгна с награда от 600 евро.
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