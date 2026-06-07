Шест труса с магнитуд от 3.8 до 5.3 по скалата на Рихтер бяха регистрирани в Гърция в рамните на няколко минути. Това показва справка на Plovdiv24.bg в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Първото земетресение е регистрирано в 12:58 часа местно време. То е било с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер.

Последвано е от втори трус с магнитуд от 5.3 в 13.02 часа. Последният трус е с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер и е регистриран в същия район в 13:06 часа местно време (съвпада с българското).

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса в резултат на трусовете, които са били усетени и в Атина, на около 130 километра от епицентъра, който е в северната част на Евия.