Луиза Красимирова Григорова-Макариев, по-известна като Луиза Григорова или Луиза Григорова-Макариев, е българска актриса и модел. Добива популярност с ролята си на Алекс в сериала "Стъклен дом“ и доктор Вяра Добрева от "Откраднат живот“.

Луиза Григорова-Макариев е родена на 7 юни 1990 г. в Перник. Дъщеря е на Ивет Григорова, шеф на модна агенция "Ивет фешън“.

Завършва 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо“ и актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Пламен Марков.

На 5 юни 2017 г. се омъжва за режисьора Мартин Макариев. На 28 септември 2020 г. се ражда синът им Бран Макариев.

Работи като модел в Тайван. Още с първото си излизане по света печели международната рекламна кампания на преносимите компютри "Асус“ в Тайван. В България е снимала учебни филми и корици, позната е като лице на "М-тел“, "Андрюс“ и много други. Играе в спектакъла "Разбиване“ от Нийл Лабют, реж. Стайко Мурджев в Театър 199.