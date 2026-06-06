Моню Валентинов Монев е български актьор, изпълняващ роли в киното, телевизията и театъра. Роден е на 6 юни 1974 г. в Бургас. Учи в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, специалност пиано. Средното си образование завършва в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника през 1993 г. През 1997 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ с бакалавърска степен актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Крикор Азарян с асистент Тодор Колев.

След като завършва Театралната академия, играе на щат в Театър "Българска армия“ в периода 1998 – 2006 г.

За пръв път актьорът привлича вниманието на телевизионната публика и кинокритиците с изпълнението си в българската историческа сага "Дървото на живота“, за което е номиниран в категорията за откритие на годината на наградите "Златната бленда“. Играе един от любимите образи на доц. Мазов в успешния телевизионен сериал "Откраднат живот“. В главната роля на Режисьора в "Още една мечта“ Моню Монев играе със собственото си име, както и другите артисти.

В периода 1998 – 2008 г. е съосновател и изпълнителен директор на телекомуникационната компания "Некском“.

В периода 2010 – 2017 г. е собственик на италиански ресторант за бързо хранене. През 2022 г. влиза в десетия юбилеен сезон на предаването "Като две капки вода“.

Честит 52-ри рожден ден!