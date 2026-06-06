Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката, е китарист-блусар, певец и автор на песни, фронтмен и създател на група "Подуене блус бенд", която е първата заявила се като блус група. Роден е на 6 юни 1959 г. в София. Свири на барабани, хармоника и китара.

Завършва техникум по автотранспорт и е шофьор и автомеханик по професия. Васко Кръпката започва музикалната си кариера през 1980-те, свирейки като барабанист в група "Паралел 42“ в Скандинавските страни (1984 – 1986) и "Старт“ на Мими Иванова и Развигор Попов (1986 – 1989).

Унгарският филм "Плешивото куче“ (с участието на групата "Хобо блус бенд“) му дава идеята за бъдещето и през септември 1989 създава групата "Подуене блус бенд“, която е една от първите блус-формации в България. С верен усет за актуалност, нестандартни идеи и остроумие, съчетани с точно следване на принципите на ритъм-енд-блуса.

Песните му са повлияни от края на комунистическия режим. Така Васко се превръща в една от най-популярните фигури в България в началото на 1990-те. Сред известните песни от началния период на групата са "Бюрократ“, "Слънчев бряг блус“ и "Комунизмът си отива“.

Участва в много митинги, барикади и други прояви за сваляне на комунистическия режим. Провежда турнета в България и чужбина, свири в затвора в Бухово, в Зала 1 на Националния дворец на културата, от покрива на площад "Гарибалди“ в София, в мазето на театър "Ла Страда“, на барикадите в Дупница, на концерта по посрещането на Бил Клинтън в София, прави концерти за болни деца и домове за сираци, участва в шумни рокерски събори, на Super Blues Festival Bucurest '95 с хедлайнер Джон Мейъл, свири от покрива на движещ се автобус на "Фестивала на Таратайката“ в Пловдив, участва в Blues Fest Бургас, на бирени фестивали в София и др., в бирарията на Хайнекен в Амстердам, в училището за дипломати в Бон, в затвора в Кьолн, в Jazzgalerie – Bonn и Jazz House – Lawrence Kansas, Buddy Guy's Leggents – Chicago.

Васко Кръпката ежегодно е организатор на фестивала "Цвете за Гошо“, посветен на Георги Минчев и Sofia Blues Meeting, софийския пролет-есен блус фестивал, а от 2015 организира Благоевград Blues&Jazz фестивал.

През 2009 г. е хедлайнер на фестивала "Blues Goes East“ в Карлсруе, а 2014 Cluj Blues Fest и Danube Jazz&Blues' в Румъния.

Васко Кръпката води радиопредаването за блус музика "Карай да върви, това е блус“ първо в радио "Мила Голд" и по-късно в радио Star FM. Предаването е спряно през 2010 г. Кръпката е водещ и на телевизионно предаване със същото име по телевизия СКАТ, в което кани и представя млади рок и блус музиканти и групи.

През 2010 г. издава албума Емигранти, темата на който е духовната и физическата емиграция. Две от песните на Васко Кръпката се изучават в учебници по музика "100 години рокендрол“ и "Нека бъде светлина“.

На 24 май 2018 пет от текстовете на песни на Васко Кръпката, "Комунизмът си отива“, "Кучето на крайния квартал“, "Нека бъде светлина“, "Ден след ден“ и "Емигранти“ влизат в Библиотека на Конгреса на САЩ, в алманаха "Любослов“, годишник на българските писатели в САЩ и по света.

На 18.04.2019 Васко Кръпката e награден с почетен знак на столицата и става почетен гражданин на София.

Честит 67-ми рожден ден!