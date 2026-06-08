Православната църква почита паметта на Свети Теодор Стратилат на 8 юни, като в народната традиция празникът е известен като Летен Тодоровден и бележи навечерието на Петровия пост. Денят е изпълнен с редица поверия за времето и строги забрани за извършване на определени дейности.

Празничното утро крие важни знаци за предстоящия сезон. Ако в ранните часове времето е тихо и ясно, народните вярвания предвещават топло лято с богата реколта от плодове. Обилната сутрешна роса се тълкува като сигурен знак за горещи месеци без резки застудявания, а силното пеене на птиците от рано сутринта подсказва, че времето скоро ще се изясни и ще остане сухо.

Народни забрани и ограничения в празничния ден

Според народните вярвания на Летен Тодоровден трябва изцяло да се избягват шиенето, работата в градината и всякакъв друг тежък физически труд. Традицията повелява още да не се прибягва до подстригване и боядисване на коса, а животните да не се извеждат на паша, тъй като съществува риск да "слънчасат". Тъй като от следващия ден официално стартира Петровият пост, на този ден вече е забранена консумацията на месо, мляко и яйца. Този постен период продължава до 29 юни – Петровден, когато се честват светите първовърховни апостоли Петър и Павел, и се определя като един от най-леките в православната традиция.

Позволени ястия и духовни ритуали за благополучие

В съответствие с традициите на трапезата се поднасят изцяло постни ястия, сред които картофи, леща и гъби. Вярващите отправят своите молитви към Свети Теодор Стратилат за даруване на сила, смелост и издръжливост на воините, за освобождаване на затворници, както и за защита и победа над злото.

В народното съзнание е залегнало вярването, че добрите дела на този ден притежават особена и мощна сила. Оказването на помощ на хората в нужда и полагането на грижи за животните носят благополучие в дома. Изключително важно за пречистването на душата е всеки да поиска прошка от ближните си и искрено да прости на другите, за да се освободи от натрупаните обиди и тежестта в сърцето.