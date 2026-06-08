Андрей Василев Арнаудов е роден на 8 юни 1979 г. в София в семейство на бежанци от южномакедонския град Лерин, днес Флорина, Гърция. Баща му Васил Арнаудов е български хоров диригент, син на бежанци от Егейска Македония. Бабата на Андрей по бащина линия е от град Лерин. Учи в Шесто основно училище "Граф Игнатиев“ в София. Продължава образованието си в 22 средно училище "Георги С. Раковски“. Завършва специалност "Телевизионна журналистика“ в СУ "Климент Охридски“.

Над 10 години свири на пиано. Участва в младежка театрална трупа към театър "Сълза и смях“, където играе 6 години.

На 13-годишна възраст за първи път се снима в телевизия. Последният водещ е на предаването за младежи и студенти – "Час по всичко“. Бил е репортер в "Преди новините“ по БНТ.

От 1998 г. работи в екип с Иван Христов – в телевизия "Демо“ с предаването "Кому е нужно?“ и в телевизия "Ден“ с предаванията "Междинна станция“ и "Сблъсък“.

Основател и собственик (заедно с Иван Христов) на продуцентската компания "Междинна станция“.

През 2000 г. Андрей и Иван създават предаването "Сблъсък“, което водят и продуцират до 2013 г. През 2007 г. са водещи на музикалното конкурсно шоу "Мюзик Айдъл“ 1. През 2008 и 2009 г. стават и продуценти на "Мюзик айдъл“ 2 и "Мюзик айдъл“ 3.

От края на 2009 до 2011 г. са водещи и продуценти на вечерното шоу – "Шоуто на Иван & Андрей“ по Нова телевизия. В същата телевизия правят и 8-часовото магазинно уикенд предаване – "Станция НОВА“. От 2012 г. са съпродуценти с Кеворк Кеворкян на предаването "Всяка неделя“ до последното му сваляне от екран през 2014 г.

През 2009 г. "Междинна станция“ продуцира българо-македонския телевизионен проект "Мюзик Айдъл“ 3, излъчван от Би Ти Ви и от тогавашната Национална телевизия на Република Македония "А1“. От 2017 г. компанията е съорганизатор и продуцент на българо-македонския фестивал "One love“.

В периода 2006 – 2010 г. имат офис и в Белград, който отговаря за продукциите им в Сърбия, част от които са излъчвани в праймтайма на националната сръбска телевизия "Фокс телевизия“ ("Fox Televizija“).

От 2015 г. Андрей и Иван са водещи и продуценти на риалити предаването "Фермата“. През 2022 г. заедно с Иван Христов издават биографична книга.

Филмът "Гунди – легенда за любовта“, който съдружниците продуцираха, имаше колосален успех, а Иван и Андрей и тяхната "Междинна станция“ официално започнаха работата по пълнометражен игрален филм, посветен на живота на Лили Иванова на 24 април 2025 г. В края на май 2026 екипът обяви официално Виолина Доцева като актрисата в главна роля. в проекта "ЛИЛИ - Любовта е живот“, чиято премиера е планирана за 2027 г. Те продължиха своята инициатива Bulgaria Wants You – с изданието "България на пет океана“, което се проведе на 30 май 2026 г., за да убеди българите, че тяхното "място е тук от 681 година“

Честит 47-ми рожден ден!