Душата и лицето на петия сезон на телевизионното предаване "Фермата“ – Александър Тодоров, ни напусна на 4 юни след кратко боледуване, едва на 47 години. Родом от Благоевград, той беше изключително разпознаваем и уважаван в своя град, като остана в паметта на зрителите със своето участие в риалити формата, активната си гражданска позиция, яркото си чувство за хумор и завладяващо присъствие.

Новината за внезапната му смърт предизвика вълна от тъжни реакции и съболезнования в социалните мрежи, където негови съграждани, приятели и познати го изпращат с дълбока скръб и трогателни послания.

Професионален път и личност извън телевизионния образ

Извън образа си от малкия екран Александър Тодоров е работил като проектант на сгради, а по образование е бил икономист. За своите близки, приятели и съграждани той остава в паметта като човек с изключително чувство за самоирония. Александър винаги е успявал по специфичен начин – чрез смеха и забавлението – да предаде и разпространи своите важни житейски и обществени послания.

Активна гражданска позиция и творческа сатира

През годините Александър Тодоров неведнъж е заемал ясна и категорична позиция по актуални социални и обществени въпроси. Творческият му подход към критиката намираше израз в създаването на кратки видеа и сатирични проекти, чрез които той коментираше актуалните проблеми в обществото и провокираше хората да разсъждават в дълбочина. Сред различните каузи, които той активно подкрепяше през времето, беше и гражданската инициатива "Системата ни убива“.

В пространството на социалните мрежи той се открояваше като ангажиран коментатор на обществено-политическите процеси в страната. Александър често обръщаше специално внимание на теми като социалното неравенство, липсата на справедливост и дълбоката криза на моралните ценности, които според неговите виждания са сред най-сериозните предизвикателства пред съвременното българско общество.

Ярка следа във "Фермата“ и любов към света

Още с влизането си в риалити формата "Фермата“, Александър Тодоров остави трайна следа в историята на шоуто с характерното си изказване, че предаването "има нужда от 100-килограмова, брадясала душа и от малко акъл“ – реплика, която впоследствие се превърна в една от най-разпознаваемите му лични визитки.

Освен към обществените инициативи и каузи, зад които заставаше, Александър е изпитвал и огромна любов към животните и природата. Той е обичал да пътува често и да изследва света през смеха, но и с цялостна ангажираност на сетивата си, като е попивал от красотата на заобикалящата го среда и е разказвал забавни и вълнуващи истории на своите приятели.