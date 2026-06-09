Водещият на предаването "Преди обед“ Петър Дочев направи изненадващ и култов коментар по адрес на бившата си колежка Венета Райкова по време на дискусия в ефира на bTV. Репликата падна в момент, когато седмичният коментатор Ева Кикерезова говореше за ранимостта на жените и хората, които спекулират с личната си болка с търговска цел, информира Plovdiv24.bg.

Изненадващата реплика в ефира

Докато в студиото се обсъждаше темата за женската ранимост и случаите, в които болката се използва за продажба на продукти, Петър Дочев се намеси неочаквано с репликата, че и "момченцата“ понякога изпитват болка. Веднага след това той изстреля директно в ефира: "Венета Райкова преживях тука в ефира“. Думите му предизвикаха незабавна реакция от страна на Ева Кикерезова, която попита как е могъл да каже подобно нещо, докато останалите присъстващи в студиото се заляха от смях.

Защита на свободата на словото

В отговор на реакцията на Кикерезова, водещият побърза да се защити, обяснявайки, че се шегува. Той допълни, че живеем в свободна държава и имаме право на свобода на словото. Въпреки че другата водеща, Яна Донева, се опита да смени темата с разговор за футбол, Дочев повтори и потрети пред камерите, че изказването му е било единствено в рамките на шегата.

Предисторията на коментара е свързана с факта, че Венета Райкова беше част от екипа на "Преди обед“ като водеща за период от около месец и половина през изминалата есен, тъй като трябваше да заместни Деси Стоянова. Нейният начин на водене обаче беше леко скандален, зрителите не я харесаха особено жълтините и тя бързо се раздели с екипа и ефира на bTV.