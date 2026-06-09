Популярната българска актриса Марта Вачкова стана баба за първи път, след като дъщеря ѝ Рада Миладинова роди първородния си син Сава в столичната болница "Шейново“. Момченцето е дошло на бял свят по естествен път с перфектни мерки от 3060 грама и ръст 50 сантиметра под професионалните грижи на известната специалистка д-р Мажена Панова, информира Plovdiv24.bg.

Щастливото събитие на Деня на детето

Младата майка е родила точно на 1 юни – Деня на детето, но щастливата новина е била умишлено пазена в тайна от медиите до този момент. Изборът на болница "Шейново“ носи и сантиментална стойност за семейството, тъй като в същото лечебно заведение навремето е родена и самата Марта Вачкова. Екипът на болницата изпрати своите официални пожелания за здраве, щастие и много радост към малкия Сава и неговите близки, като се обърна с хумор и към "баба Марта“ с пожелание да дочака още много внуци и правнуци.

Животът на Рада Миладинова далеч от камерите

Дъщерята на обичаната актриса съзнателно избира да държи личния си живот извън светлините на прожекторите и медийния интерес. Нейното професионално развитие е дълбоко свързано с изкуството – през 2016 г. тя завършва Националното училище за изящни изкуства "Илия Петров“ с профил "Графика“, след което продължава образованието си в Националната художествена академия, където специализира в направление "Плакат“.

Щастливо семейство

Известната лекарка зад успешното раждане

Водещият раждането специалист д-р Мажена Панова е добре познато име в публичното пространство и като бивш участник в популярното телевизионно реалити предаване "Фермата“.