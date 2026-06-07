Община Калояново приключи успешно изпълнението на мащабния си проект за модернизация на външното изкуствено осветление, съобщи кметът на общината Младен Кичев. Чрез тази инициатива инфраструктурата във всички петнадесет населени места е изцяло реновирана, което носи по-висок комфорт и сигурност за местните жители.

Проектът се финансира от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, като средствата са осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в рамките на процедурата за подкрепа на енергийно ефективни системи за улично осветление и компонента за нисковъглеродна икономика.

Общата стойност на инвестицията възлиза на близо два милиона лева, което се равнява на малко над един милион евро, като безвъзмездното европейско финансиране покрива по-голямата част от сумата.

Благодарение на тези средства по улиците и парковете в общината са монтирани общо 4592 нови осветителни тела. Процесът премина изключително ефективно, тъй като подмяната беше осъществена без да се налага подмяна на съществуващите стълбове и въздушната мрежа, което позволи оптималното използване и запазване на вече наличните активи.

Основната част от дейностите е свързана с подмяната на старите лампи с нови, високоефективни LED осветители, които осигуряват отлична осветеност при значително по-ниска мощност и имат дълъг експлоатационен живот. Успоредно с това в общината беше внедрена интелигентна централизирана система за управление и специализиран софтуер, състояща се от десетки устройства, контролери за дистанционен контрол и часовници с вграден астрономически календар. Тази технология дава възможност за постоянен мониторинг на мрежата и за гъвкаво управление на светлината, включително нейното димиране и намаляване на силата през малките часове на нощта.

Като иновативен акцент в село Житница бяха монтирани и единадесет хибридни фотоволтаични осветители, които използват приоритетно възобновяема слънчева енергия.

Освен сериозното намаляване на преките разходи за електроенергия, проектът носи и редица социални и екологични ползи. Новото осветление съответства на най-съвременните европейски стандарти за качество и изискванията за екодизайн. С подобряването на видимостта се осигурява много по-безопасно движение за превозните средства и пешеходците в тъмната част на денонощието, като едновременно с това се създава по-сигурна среда за живеене, намалява се битовата престъпност и усещането за страх сред хората.

Не на последно място, чрез рязкото свиване на потреблението на ток, община Калояново ограничава вредните емисии на парникови газове и дава своя реален принос към развитието на модерната нисковъглеродна икономика.