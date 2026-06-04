Пенсиониран служител на затвора се самоуби днес в Кардиологичното отделение на МБАЛ - Пазарджик. Мъжът е бил настанен в лечебното заведение за провеждане на лечение. По първоначална и неофициална информация той е произвел фатален изстрел с личното си оръжие, съобщават от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.
Светкавична реакция и разследване
Ръководството на областната болница реагира незабавно на инцидента. В официална позиция администрацията потвърди за тежкия случай и обяви, че вече се води активно разследване. На място веднага са пристигнали полицейски екипи. Криминалистите извършват огледи и изясняват как оръжието е било вкарано на територията на болничното заведение.
От пресцентъра на МБАЛ - Пазарджик отказаха допълнителни подробности заради деликатността на темата и течащите в момента процесуално-следствени действия.
Институциите са вдигнати под тревога
За трагедията вече са уведомени по официален писмен път Регионалната здравна инспекция в Пазарджик и Министерството на здравеопазването.
Работата на разследващите органи по разплитането на случая продължава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!