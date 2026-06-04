Пенсиониран служител на затвора се самоуби днес в Кардиологичното отделение на МБАЛ - Пазарджик. Мъжът е бил настанен в лечебното заведение за провеждане на лечение. По първоначална и неофициална информация той е произвел фатален изстрел с личното си оръжие, съобщават от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.

Светкавична реакция и разследване

Ръководството на областната болница реагира незабавно на инцидента. В официална позиция администрацията потвърди за тежкия случай и обяви, че вече се води активно разследване. На място веднага са пристигнали полицейски екипи. Криминалистите извършват огледи и изясняват как оръжието е било вкарано на територията на болничното заведение.

От пресцентъра на МБАЛ - Пазарджик отказаха допълнителни подробности заради деликатността на темата и течащите в момента процесуално-следствени действия.

С оглед уважението към паметта на починалия и неговите близки, лечебното заведение няма да предоставя повече информация, уточняват от болницата.

Институциите са вдигнати под тревога

За трагедията вече са уведомени по официален писмен път Регионалната здравна инспекция в Пазарджик и Министерството на здравеопазването.

МБАЛ – Пазарджик изказва своето дълбоко съжаление във връзка с трагичния инцидент в Кардиологично отделение. По случая се води разследване за изясняване на всички факти и обстоятелства. Изказваме искрените си съболезнования на семейството на починалия, се казва в официалното изявление на болничното ръководство.

Работата на разследващите органи по разплитането на случая продължава.