Притеснителен сигнал подаде до Plovdiv24.bg жител на Асеновград. Става въпрос за траурния парк в града и проблемът засяга стотици семейства. Гробищата са напълно занемарени — тревата достига височина над метър, алеите са непроходими, достъпът до гробовете на покойните е физически невъзможен.
Потърсихме за коментар община Асеновград с молба да посочат срок за окосяване на тревата. Оттам казаха, че ще проверят кога има възможност да се изпълни тази дейност и сме в очакване на отговора.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!