Притеснителен сигнал подаде до Plovdiv24.bg жител на Асеновград. Става въпрос за траурния парк в града и проблемът засяга стотици семейства. Гробищата са напълно занемарени — тревата достига височина над метър, алеите са непроходими, достъпът до гробовете на покойните е физически невъзможен.

На 03.06.2026 г. подадох официален сигнал до Кмета на Общината с искане за почистване в 14-дневен срок. Изпращам сигнала и до Областния управител на Пловдив. Случаят засяга голям брой асеновградски семейства и смятам, че заслужава медийно внимание, пише читателят.

Потърсихме за коментар община Асеновград с молба да посочат срок за окосяване на тревата. Оттам казаха, че ще проверят кога има възможност да се изпълни тази дейност и сме в очакване на отговора.