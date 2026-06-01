С песни, народни борби, възстановки и кръшни хора съборите в Труд, Бенковски, Радиново и Трилистник превърнаха уикенда в празник на традициите и родолюбието, който събра поколения на площадите.

Възпоменателен събор по повод 150-годишнината от Априлското въстание се проведе в Трилистник с участието на членове на национално дружество "Традиция". Площадът пред читалище "Йордан Колев" се превърна в сцена на едно от най-кървавите и трагични събития от пролетта на 1876 г. – "Кървавото хоро" и разоряването на село Бояджик от пълчищата на Шефкет паша. Началото на събора поставиха гайдарите от групата на Борислав Тонев, чиито майсторски изпълнения събраха жители и гости на площада. Децата от ДТС "Детелинки" представиха северняшки и джиновски танци, а Антония, Пламена и Таня изпълниха песните "Снощи ходих на кладенче", "Боят настана" и "Кой уши байряка?".

Известният рецитатор Христо Христов представи произведенията "Априлска песен" и "Кочо" от "Епопея на забравените". След това публиката притихна, за да се наслади на възстановката "Живи картини от Април 1876 г.". Представлението пресъздаде живота на жителите на Бояджик и подготовката им за празника на 11 май, когато селото е нападнато от местния дерибей Едем ага. След като отблъскват черкезите, на 17 май жителите са обкръжени от редовна османска армия и башибозук под командването на Шефкет паша. Селото е опожарено, а стотици негови жители са избити. Млади и стари са принудени да играят "Кървавото хоро", след което са жестоко избити. Сред малцината оцелели от погрома е малкият Иван Димитров. По-късно той емигрира в Съединените щати, където става баща на световноизвестния изобретател Джон Атанасов. След края на възстановката жителите на Трилистник бурно аплодираха членовете на "Традиция". Кметът Мирчо Петров приветства участниците. "Тази вечер нашето малко село се превърна в сцена на голямо събитие. Благодарение на вас видяхме история, която дори не присъства в учебниците. Вие сте достойни българи. Продължавайте да съхранявате и предавате на хората тази малко позната част от българската история", каза той.

Празничната програма в Радиново премина в атмосферата на народни традиции и оспорвани борби. В ранния следобед кметът на селото Йордан Дашев даде официален старт на народните борби. Десетки жители и гости се събраха около "зеления килим", за да наблюдават схватките, в които се включиха повече от 20 състезатели. При най-малките "червения петел" спечели Атанас Костов. Момичетата от клуба по борба "Локомотив", голяма част от които са републикански шампионки, демонстрираха впечатляващи умения и майсторски схватки. Истинско предизвикателство към момчетата отправи националната шампионка за 2026 година Сияна Димитрова, която успя да тушира своя опонент. В категория до 75 килограма Никола Левенов за поредна година завоюва първото място след оспорвана схватка със Стилян Янчев, при която зрителите станаха свидетели на двубой, достоен за национално състезание. При най-тежките състезатели Енгин Исмаил и Джамал Али показаха равностойна и напрегната борба, а победата в крайна сметка отиде при бореца от Димитровград. Всички участници бяха наградени от кмета Дашев. По-късно вечерта самодейните състави към читалище "Отец Паисий – 1934 г." представиха красив танцов спектакъл, който допълни празничната атмосфера на събора.

Стотици жители и гости на Бенковски се събраха на площада пред обновеното читалище "Васил Левски", за да се насладят на едночасовата фолклорна програма, подготвена от самодейците. Кметът на Община Марица Димитър Иванов отправи приветствие към присъстващите и поздрави организаторите за съхранението на българските традиции и дух. След официалната част заедно със заместник-кмета Гергана Титюкова и кмета на Бенковски Тодор Босев поведоха хорото под звуците на оркестър "Стара Загора".

С традиционната стрелба по панички започнаха празниците в Труд за събора "Свети Дух". В надпреварата най-точен мерник показа Николай Богданов, който заслужено спечели първото място. След него се наредиха Атанас Гуджев и Тодор Колев. Победителите бяха отличени с купи и парични награди, връчени от кмета на селото Спас Стайков. Председателят на ловната дружинка Рангел Кутев също награди участниците, като им подари ловни принадлежности.

В празничния ден жители и гости на Труд изпълниха площада и парка пред РПУ – Труд, за да споделят заедно традиционния събор. Над 30 борци се включиха в местните народни борби, които предложиха много емоции и оспорвани схватки. Водещ на спортното събитие бе бившият сумист и участник в турнири по кикбокс и ММА Венцислав Кацаров. Сред местните борци от Труд най-добър бе Христо Абаджиев, а при гостуващите състезатели победата заслужено спечели бившият европейски шампион Джамал Али от Асеновград. На финала той надделя над Никола Левенов от Радиново в една от най-очакваните схватки на турнира. Всички участници бяха отличени с медали и парични награди, връчени от кмета на Труд Спас Стайков. По-късно той откри събора и поздрави жителите и гостите на селото. "Когато сме заедно, пазим традициите си и уважаваме корените си, бъдещето ни е по-светло", каза Стайков и пожела на всички здраве, единство и благоденствие. Особено вълнуващ момент за присъстващите бе, когато малката Василена Копринкова пусна в небето бял гълъб – християнският символ на Светия дух, олицетворяващ мира, надеждата и божествената закрила. Празничната програма продължи с богата фолклорна палитра от танци, песни и изпълнения на самодейците към НЧ "Светлина – 1929 г.". На сцената се изявиха ДТС "Климентина", ТС "Климентина", колективът за автентичен и обработен фолклор "Сребърни звънчета", Василена Копринкова, Мине Исмаил, Илияна Копринкова, както и ТС "Черпелии" към НЧ "Труд 2019".

Кулминацията на вечерта поставиха оркестър "Марица" и певицата Величка Петкова. Преди началото на музикалната програма кметът на Община Марица Димитър Иванов поздрави жителите на Труд за празника и им пожела здраве, късмет и доброта. "Нека заедно продължим да градим светлото бъдеще на Община Марица, а Светият дух да пази и закриля село Труд", каза Иванов. Под звуците на народната музика кметът Спас Стайков поведе празничното хоро, а веселбата продължи до късно през нощта.