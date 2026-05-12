На 23 май 2026 г. Пловдив ще се включи в мащабната общоевропейска инициатива "Европейска нощ на музеите“, предлагайки на жителите и гостите на града безплатен достъп до водещи културни институции. Тазгодишното издание преминава под мотото "Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности“, като акцентът е поставен върху активната роля на посетителите и връзката между поколенията, информираха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Инициативата, която стартира през 2005 г. във Франция, днес обединява хиляди галерии и музеи в над 30 държави под патронажа на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.

Археология и занимания за най-малките

Регионалният археологически музей (РАМ) ще посреща посетители с обновена постоянна експозиция и изложбата "Жената през хилядолетията“. Специално за децата е подготвена работилница "Музей на бъдещето – Капсула на времето“, където малките откриватели ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за следващите 100 години. Входът за експозициите ще бъде свободен от 18:00 до 22:00 часа.

История и класическа музика

Регионалният исторически музей (РИМ) също обявява "отворени врати“ в същия часови диапазон. В зала "Съединение“ от 19:00 часа ще се състои концертът "Славянството в музиката“ на вокален ансамбъл "Капела Арте“. Програмата включва творби на Дворжак, Добри Христов и Барток, отдавайки почит на делото на светите братя Кирил и Методий.

Природа и атракции

В Регионалния природонаучен музей (РПНМ) входът ще е свободен от 17:00 до 22:00 часа за основната експозиция, като пред сградата гостите ще бъдат забавлявани от лъва Лео. Посетителите трябва да имат предвид, че за залата с пеперудите и планетариума се заплаща такса.

Култура и традиции в Стария град

Културният живот в Стария град ще бъде концентриран в няколко ключови локации. ОИ "Старинен Пловдив“ организира концерт на Stanley Stonks от 19:30 часа в двора на постоянната експозиция на Златю Бояджиев, където ще звучи рок, фънк и блус. Регионалният етнографски музей (РЕМ) ще отвори Куюмджиевата къща, а в къща "Невена Атанасова“ посетителите могат да видят уникалния фонд от над 1200 ютии, събиран от художника Димитър Добрев.

Изкуство и арфа

Градската художествена галерия (ГХГ) се включва с вход свободен от 18:00 до 22:00 часа в обектите си на ул. "Съборна“, ул. "Гладстон“ и ул. "Княз Александър I“. Акценти в програмата са изложбата "Фото Академика“ 2026, живопис от колекция "Христо Чиплаков“ и концерт за келтска арфа в изпълнение на Нона Матева в Постоянната експозиция на ул. "Съборна“.